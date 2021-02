Igb, Angelo Coviello curerà il progetto assicurativo del Museo di Maradona

È Angelo Coviello assicuratore napoletano e Ceo IGB , il broker scelto per il progetto assicurativo del Museo Maradona. Il museo Maradona dove sono custoditi i più importanti cimeli appartenuti a Diego Maradona tra cui la maglietta indossate dal 10 con la nazionale argentina contro l’Inghilterra nello storico incontro del mondiale del 1986 e la casacca vestita all”età di 9 anni nell’Argentino Juniors.

Tutti questi rari cimeli insieme a tantissimi altre testimonianze sono oggi custoditi in un caveau di una banca a Napoli e saranno esposti in Qatar nel 2022 in occasione del campionato del Mondo di calcio. Il museo sarà anche in forma virtuale, così che potrà essere visto in tutto il mondo comodamente da casa su internet.

“Un riconoscimento al lavoro instancabile di Maradona che sarà consacrato nella storia come calciatore e come uomo“ dice l’avv Angelo Pisani.

Saranno i Lloyds di Londra e la compagnia mondiale Axa ad essere interpellati per tutelare il patrimonio della famiglia Luise, proprietaria dei beni. Ci sono già offerte milionarie di importanti famiglie arabe saudite interessate al museo. Offerte rispedite al mittente perché ciò che è appartenuto a Maradona deve restare di tutti.