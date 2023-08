Igb Insurance Gold Brokers, bilancio riclassificato: zero rischi di default

Si è conclusa anche quest’anno l’analisi di “Grimaldi Alliance” sul bilancio riclassificato della società di Brokeraggio assicurativo Insurance Gold Brokers , IGB srl guidata dal ceo napoletano Angelo Coviello .

“Dalle analisi condotte, la società I.G.B. Insurance Gold Brokers S.r.l., risulta avere, il superamento di 10 indici su 10 nell’anno 2022 e di 9 indici su 10 nell’esercizio 2021”. Ed ancora : “Nel 2022 il rating riporta l’assenza di rischio di default, mentre per il 2021 rischio molto improbabile di default.

Lo score attribuito all’azienda, secondo i criteri di Basile 2 è pari a 6,10. Tale punteggio indica che la società è finanziariamente solida“.

“Dunque: la I.G.B. Insurance Gold Brokers S.r.l., sulla base dei parametri del bilancio 2022, non ha rischio di default per i suoi creditori”. Soddisfatto del risultato l’amministratore Angelo Coviello ha commentato: “Siamo in crescita e puntiamo a consolidare per il secondo anno consecutivo la nostra solidità , senza il concorso esterno di finanziatori ma con forze proprie“.