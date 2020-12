Ignazio Scassillo, uno dei principali musicisti italiani, sarà il direttore artistico del progetto “Torre Annunziata tra memoria e identità”. Scassillo è nato proprio nel centro in provincia di Napoli e ha iniziato la sua carriera a 18 anni. Per lungo tempo è stato responsabile Sud dell’Accademia Sanremo, successivamente ha diretto orchestre per le reti Mediaset e scritto colonne sonore sia per trasmissioni come “Chi l’ha Visto?” che per cortometraggi della Walt Disney e altre compagnie.