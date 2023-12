Ignazio Visco nominato Governatore onorario della Banca d’Italia

Ignazio Visco è nominato Governatore onorario della Banca d’Italia.

Nato nel 1949. Consegue la laurea in economia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e si specializza ottenendo un Master of Arts e un Ph.D. in economia alla University of Pennsylvania negli Stati Uniti.

Ha ricevuto il Leontief Award for Best Dissertation in Quantitative Economics (Eastern Economic Association, 1982), il Premio “Best in Class”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2006). È stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica italiana nel 2011. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Inizia la sua carriera in Banca d’Italia nel 1972 e nel 1990 viene nominato Capo del Servizio Studi. Successivamente, dal 1997 al 2002, ricopre il ruolo di Chief Economist e direttore dell’Economics Department presso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Al suo rientro in Banca d’Italia, assume nel 2004 la posizione di direttore centrale per le Attività estere e nel marzo 2006 quella di direttore centrale per la Ricerca economica.

Nel 2007 entra nel Direttorio della Banca d’Italia, dove ricopre la carica di vice direttore generale fino all’ottobre 2011.

Nominato Governatore nel novembre 2011, guida l’istituto fino a ottobre 2023.