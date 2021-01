Igp Ue per la castagna di Roccamonfina, al via l’iter a Bruxelles

di Nicola Rivieccio

Il nuovo anno inizia con buoni e significativi auspici per la valorizzazione delle risorse del territorio campano.

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, terminata la fase istruttoria, ha disposto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021 della proposta di riconoscimento dell’Igp alla castagna di Roccamonfina con il relativo Disciplinare di produzione. Trascorsi 60 giorni per eventuali opposizioni l’iter per la registrazione passerà nelle mani della Commissione europea a Bruxelles per il completamento della procedura di riconoscimento.

“Una nuova significativa tappa verso la valorizzazione e la piena affermazione sostenibile del grande valore Green del patrimonio delle risorse agroalimentari tipiche del territorio campano” afferma l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo.

La denominazione di cui si chiede la registrazione è riferita alle castagne, fresche ed essiccate, appartenenti alle principali cultivar coltivate nel territorio indicato nel disciplinare di produzione, costituito da otto Comuni dell’area del Parco di Roccamonfina e del Monte S. Croce in provincia di Caserta. Le cultivar sono: Tempestiva (o Primitiva), Napoletana (o Riccia), Paccuta, Lucente (o Lucida) e Mercogliana (o Marrone).

La castanicoltura dell’area IGP è stimata in circa 3.700 ettari, quasi tutti destinati alla produzione dei frutti, pari a circa il 25% della SAU totale (con punte anche del 60% in alcune aree), rappresentando, nella maggior parte del territorio, la principale coltivazione. La produzione media annua, fino al 2010 (in epoca pre-cinipide cioè) era di circa 8.500 tonnellate, mentre negli ultimi anni, in piena emergenza fitosanitaria, gli esperti hanno stimato una produzione non superiore alle 2000 t per anno. Nel 2020 vi è stata una ripresa produttiva stimata nell’ordine del 40% del potenziale produttivo medio,

Le disastrose annate degli ultimi 7-8 anni, nonostante alcuni interventi, sia di carattere tecnico (come il contrasto biologico al cinipide) che legislativo, promossi dalle autorità nazionali e regionali, hanno determinato una lunga e pesante congiuntura negativa per il comparto.

Pur in una situazione critica, come quella che si sta attraversando, occorre investire per il futuro e il futuro per il comparto nell’area interessata deve comprendere anche una forte azione di valorizzazione e promozione del prodotto. Il marchio IGP, fortemente voluto dal Comitato promotore, costituito da operatori della filiera di tutti i Comuni dell’area, può servire non solo a tutelare e valorizzare un prodotto di eccellenza come la Castagna di Roccamonfina, ma anche a contribuire al rilancio di un territorio di grande pregio turistico, paesaggistico ed ambientale.

Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, il fascicolo sarà inoltrato alla Commissione europea per il completamento della procedura di riconoscimento. Con le nuove disposizioni governative anticovid, che limitano le assemblee e quindi ahche le riunioni di pubblico accertamento previste dalla procedura per il riconoscimento delle denominazioni geografiche protette, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha anche il compito di raccogliere eventuali osservazioni e opposizioni, su base nazionale, della proposta di riconoscimento.

