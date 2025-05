Igt, vittoria al fotofinish per la concessione esclusiva del Lotto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha assegnato la concessione esclusiva del gioco del Lotto alla cordata guidata da International Game Technology (Igt), attraverso Lottoitalia Srl. L’offerta vincente, pari a 2,23 miliardi di euro, garantirà al gruppo il controllo del gioco per altri nove anni, fino a novembre 2034.

La gara ha visto una competizione serrata con Sisal, controllata da Flutter Entertainment, che ha presentato un’offerta inferiore di soli 22 milioni di euro. Il punteggio complessivo ha visto Igt totalizzare 100 punti (40 per l’offerta tecnica e 60 per quella economica), contro i 98,3 punti di Sisal.

L’investimento da 2,23 miliardi di euro sarà versato in tre rate entro aprile 2026: due rate da 500 e 300 milioni nel 2025, e il saldo finale l’anno successivo. Si stima che l’Erario possa beneficiare di un ritorno di 4,3 miliardi di euro.

Lottoitalia è partecipata da Igt (61,5 per cento), Allwyn (32,5 per cento), la rete dei tabaccai italiani Arianna 2001 (4 per cento) e Novomatic Italia (2 per cento). Allwyn ha confermato l’intenzione di investire nella digitalizzazione, con lo sviluppo dell’iLottery e del gioco a distanza, oltre all’espansione nei segmenti dei casinò online e delle scommesse sportive.

Marco Sala, presidente esecutivo di Igt, ha commentato: “La concessione del Lotto è uno dei contratti di lotterie più importanti al mondo”, sottolineando i successi ottenuti dal gruppo negli ultimi trent’anni. Vince Sadusky, Ceo di Igt, ha aggiunto che l’investimento conferma la fiducia nel potenziale di crescita dei ricavi.

Con questa aggiudicazione, Igt consolida la sua posizione nel mercato italiano delle lotterie, mantenendo la gestione del gioco del Lotto fino al 2034.