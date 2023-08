II Meeting di Rimini e l’economia dal volto umano: le diagnosi ci sono. Ma quanto è difficile quadrare il cerchio

Il convegno su “Sostenere lo sviluppo. Nuove politiche per un’economia innovativa” andato in scena al Meeting dell’Amicizia di Rimini offre eloquenti esempi di quanto sia difficile quadrare il cerchio o, se si preferisce, comporre il cubo di Rubik. Officiato dal presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini alla presenza di Stefano Barrese per Banca Intesa, Francesco Mutti per Centromarca, Maria Bianca Farina (da remoto) per Ania e con la partecipazione straordinaria a distanza del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, l’incontro ha certificato che sui temi dello sviluppo e del lavoro ci sono le diagnosi ma non ancora le cure.

Si parte dal presupposto che oggi il profitto non sia tutto per le imprese che devono mettere le persone al centro della propria azione e che il semplice Pil, il Prodotto interno lordo, non sia più in grado di misurare il buon andamento di una nazione che deve piuttosto riferirsi alla capacità di creare e diffondere benessere. Dal che si deduce e dichiara che occorre definire un nuovo paradigma della ricchezza in grado di rappresentare il mondo nuovo arrivato prima del previsto per l’accelerazione dovuta al Covid 19. Si parla non a caso di aprire le porte a un’economia dal volto umano.

Ma come si fa a passare dalle parole ai fatti soprattutto quando i fatti s’incaricano di presentare una cornice a contorno del quadro tutt’altro che lineare? L’Italia cresce più dei partner europei e questo è fonte di soddisfazione. Ma contiene sei milioni di poveri e altrettanti lavoratori che non arrivano alla fine del mese. Confindustria chiede 300mila profili professionali che non trova sul mercato e il Paese è la patria dei neet: di coloro cioè che non studiano, non si formano, non sono occupati. La percentuale dei laureati si mantiene tra le più basse dell’Unione europea e, nonostante questo, metà di quelli che giungono alla meta se ne vanno all’estero a cercare fortuna.

Le banche sono strette tra la necessità/volontà di premiare gli imprenditori e i progetti che mostrano di meritare fiducia e un’intricata selva di parametri ai quali dare retta a prescindere dalle proprie convinzioni. Dovrebbero puntare su investimenti di lungo termine, di portata larga e strategica, ma sono condizionate dal rendimento a breve con il quale chiudere i bilanci e far contenti gli azionisti. Tra l’uovo oggi e la gallina domani tutti sanno che sarebbe meglio affidarsi alla seconda scelta ma gli stessi tutti puntano sulla prima per salvare il posto e la remunerazione. Si parla di sostenibilità a 360 gradi ma l’unica e vincere è ancora quella del portafoglio.

Per investire ci vogliono i soldi e quelli ci sono mai così copiosi dal tempo del Piano Marshall che cambiò i connotati a una comunità che da povera e rurale diventò industriale e talmente agiata da collocarsi tra prime potenze economiche al mondo. Sommando le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con quelle europee e le poche interne potremmo spendere nei prossimi anni fino a 300 miliardi tra prestiti e regali senza contare il fondamentale apporto dei privati. Solo il settore assicurativo, è stato ricordato, porta una dote di 100 miliardi. Ma il rispetto dei tempi non è il nostro forte e si corre il rischio di perdere un’occasione riconosciuta come storica.

Abbiamo perso fiducia nella mano invisibile e confidiamo di trovarla in quella visibile di un governo che non intende stare a guardare mentre le contraddizioni esplodono e si ripromette di mettere ordine tra le cose. I margini di manovra sono ristretti per l’alto debito pubblico, sul capo incombe il ripristino del patto di stabilità (la speranza è che si conquisti un altro anno di libertà dal vincolo), siamo nel mezzo di due transizioni – ambientale e digitale – difficili e dolorose per il rialzo del prezzo delle materie prime e del costo del denaro. Un giorno siamo forti e ci sentiamo deboli, un altro siamo deboli e ci sentiamo forti. Comunque siamo irretiti in norme sempre più difficili da rispettare.

Tutto questo senza parlare – e infatti nel dibattito non se n’è fatto cenno – del tentativo della presidenza del Consiglio dei ministri di recuperare qualche miliardo dai cosiddetti extra profitti delle banche (peraltro ancora da stabilire) e della possibilità che il provvedimento possa estendersi ad altri comparti con l’obiettivo di comprimere le tasse sul lavoro e premiare il popolo dei produttori lasciando più soldi da spendere nelle tasche degli italiani. E non si è ancora fatto i conti con l’irruzione di una tecnologia potente e invasiva come quella che passa sotto il nome di Intelligenza Artificiale. Il rimedio, per ora, è mettere la persona giusta al posto giusto.