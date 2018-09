Iia, fumata bianca al Mise: nessuna liquidazione, fallimento evitato

Industria Italiana autobus (ex Bredamenarinibus ed ex Irisbus) non sarà messa in liquidazione e saranno sbloccati gli stipendi. È quanto emerso dall’incontro al Ministero dello Sviluppo fra azienda e sindacati che ha scongiurato il fallimento. Ne dà notizia la Regione Emilia-Romagna. “Un primo passo importante. Finalmente – ha detto il presidente Stefano Bonaccini – un segnale positivo per i lavoratori per il quale, insieme a loro e ai sindacati, al Comune e a tutta la città di Bologna ci siamo battuti. Il Governo convochi il tavolo e avanzi una proposta credibile e condivisa con i lavoratori, e noi faremo la nostra parte”.