IIC Tirana, contest per gli appassionati di Dante: video di 1 minuto sull’ultimo verso dell’Inferno

L’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Tirana propone un concorso per tutti gli appassionati di Dante. Il bando, che parte oggi e scade il 25 febbraio, è stato indetto in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa del padre della lingua italiana, uno dei più importanti simboli dell’Italia nel mondo e per il Dantedi 2021. Il tema del bando è interpretare in un video di 1 minuto l’ultimo verso dell’Inferno Canto XXXIV,v.139: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: il famoso momento che racconta le 20 ore nelle quali Dante, accompagnato dal suo Maestro Virgilio ha attraversato gli inferi ed è sceso fino al centro della terra per poi risalire verso il cielo stellato dell’altro emisfero. I migliori 10 video verranno condivisi e promossi sui social dell’IIC di Tirana e riceveranno un premio. Per maggiori informazioni si può consultare il bando online sul sito dell’Iic.