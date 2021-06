Ikea: Broch nuovo country communication manager Italia

Roma 7 giu.(Adnkronos) – Ikea Italia Retail annuncia la nomina di Cristina Broch a Country communication manager, con il compito di guidare la funzione che all’interno dell’azienda si occupa di gestire le relazioni con i pubblici esterni ed interni. Cristina Broch vanta una significativa esperienza professionale maturata a livello nazionale ed internazionale nell’ambito della comunicazione e degli affari istituzionali ed entra in Ikea Italia dopo una lunga carriera in Coca-Cola, dove ha ricoperto da ultimo la carica di Direttore Comunicazione e Pubblic Affairs per Coca-Cola Italia, implementando strategie volte a proteggere e accrescere la reputazione dell’azienda in Italia.