Il 1° giugno riapre il parco acquatico MagicSplash

Roma, 29 mag. (askanews) – Il parco acquatico MagicSplash riapre le porte il 1° giugno per un’estate all’insegna del divertimento caraibico … e domenica 2 giugno a MagicLand arriva Charlotte M! Sarà un week-end pieno di sorprese quello del Parco più grande del centro-sud Italia: ecco le novità “formato famiglia” del prossimo fine settimana. Il 1° giugno torna MagicSplash, il parco acquatico di MagicLand, pronto a regalare un’estate indimenticabile all’insegna del divertimento caraibico per tutta la famiglia!

Oltre 40.000 metri quadri di puro svago, immersi in un’oasi tropicale composta da più di 16.000 piante e 10.000 metri quadri di spiaggia bianchissima. Mentre domenica 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, a MagicLand sarà di scena, alle 15, sul palco eventi nella piazza principale, Charlotte M la regina dei fenicotteri rosa! Amatissima dalla Gen Z, è una cantautrice, scrittrice e attrice di grande talento che, nonostante la giovane età, ha già conquistato il pubblico con la sua musica ed i film. Un’occasione imperdibile per cantare insieme e conoscere da vicino questa stella dell’attuale panorama musicale. Inoltre, a grande richiesta torna solo per il 1° ed il 2 giugno Magic Bubble Show, lo straordinario spettacolo prodotto in esclusiva per MagicLand da Marco Zoppi & Rolanda, considerati tra i più grandi bubble artist del panorama mondiale. Magic Bubble Show, si terrà presso il Gran Teatro Alberto Sordi sabato e domenica con due appuntamenti al giorno (alle 15 ed alle 16:30) e stupirà il pubblico di ogni età con un viaggio attraverso il magico mondo delle bolle di sapone, di ogni forma e colore, che prendono vita, mutano e si trasformano realizzando uno spettacolo magico. Risulta dunque ampia e variegata l’offerta di intrattenimento per la nuova stagione 2024.

Riapre “La Capitale dei Caraibi” MagicSplash è il parco acquatico costruito su misura per le famiglie con bambini ed offre:

– Tiki Bay, un playground acquatico di oltre 12 metri di altezza, perfetto per i piccoli avventurieri e dotato di 6 divertentissimi scivoli, ed un grande secchio a forma di ananas da 300 litri che sorprende i bambini con una fresca cascata d’acqua.

– Laguna Tiburon, un’area giochi bagnata con spruzzi e giochi d’acqua in cui i bambini potranno giocare in completa libertà senza correre alcun rischio, essendo il fondo della vasca gommato.

– Cala Tortuga, con 4 scivoli acquatici adatti a tutta la famiglia: divertimento assicurato per tutti i gusti tra percorsi a corpo libero, con gommone, a cielo aperto o al buio.

– Una travolgente animazione per tutta la famiglia che coinvolgerà tutte le aree del parco acquatico, dai giochi dedicati ai più piccoli alle attività per tenersi in forma divertendosi a ritmo di musica presso la grande piscina ad onde.

Playa del Sol: i tropici a Roma Quest’anno, l’atmosfera tropicale di MagicSplash si intensifica grazie alla nuova tematizzazione di Onda del Caribe (la piscina ad onde di 2.000 metri quadrati), che la renderà ancora più simile ad una vera e propria spiaggia caraibica. Tra palme ondeggianti, sabbia bianchissima, acque cristalline e fondali scenografici, sembrerà di essere immersi in un vero e proprio paradiso. Tutti gli ospiti del parco acquatico troveranno ombra e refrigerio nella Playa del Sol, la spiaggia principale attrezzata con centinaia di lettini ed ombrelloni in paglia naturale prenotabili online, e realizzata con oltre 5.000 tonnellate di sabbia bianchissima che, grazie alle sue speciali caratteristiche, è refrattaria all’assorbimento del calore rimanendo piacevolmente fresca anche sotto il sole cocente. Niente più bruciature ai piedi! I visitatori potranno camminare a piedi nudi in totale relax, coccolati dal sole. Alla Playa del Sol la sabbia fresca e l’acqua cristallina si fondono in un’esperienza unica che rigenera corpo e mente.

Bayahibe: l’area relax accessibile a tutta la famiglia Per gli amanti del benessere è a disposizione l’area Wellness & Spa di Bayahibe, una enorme vasca idromassaggio ed una splendida wellness pool di oltre 400 metri quadrati e composta da 370 mc di acqua, dotata di getti cervicali, idromassaggi e botti idromassaggio, sedute effervescenti ed anche una spiaggia effervescente. Per la nuova stagione 2024 quest’area sarà aperta anche ai più piccoli, che potranno divertirsi in sicurezza mentre i genitori si rilassano.

Playa Paraiso: un’oasi di privacy e relax Per gli amanti della privacy, MagicSplash offre un’oasi esclusiva: l’area ad accesso riservato di Playa Paraiso. Qui gli ospiti potranno prenotare una delle 6 cabanas, pittoresche strutture in legno e paglia naturale che possono ospitare fino a 6 persone. Ogni cabana dispone di una spiaggia privata e diversi comfort necessari per un soggiorno indimenticabile: frigorifero con bibite a disposizione, un ventilatore, divanetti, cassetta di sicurezza privata, lettini e teli mare. Per un’esperienza ancora più lussuosa, due di esse sono dotate anche di vasca idromassaggio privata.

Aperitivi serali Oltre al divertimento acquatico e al relax sotto il sole, MagicSplash ha in serbo per i suoi visitatori un’altra novità: a partire da luglio, presso El Chiringuito, il chiosco bar principale del Parco, dalle ore 18 e fino all’imbrunire sarà possibile gustare aperitivi sfiziosi, sorseggiare un cocktail e godersi l’area Bayahibe, una vera e propria oasi di pace immersa nella vegetazione tropicale. Sicurezza al primo posto I visitatori troveranno impianti che soddisfano le più recenti ed esigenti prescrizioni di sicurezza, al fine di garantire la migliore filtrazione e l’igienizzazione delle acque. Bagnini e assistenti bagnanti vigileranno perennemente sulla incolumità dei presenti, che avranno a disposizione centinaia di giubbotti salvagente (obbligatori nella piscina a onde per i bambini al di sotto dei 120 cm). È presente nell’area anche un punto di primo soccorso, costantemente presidiato da personale sanitario.

Numerosi i servizi all’interno del parco, in cui non è consentito fare pic-nic, ma che offre ben quattro punti ristoro allestiti all’interno di strutture in legno di eucalipto e paglia naturale: una hamburgheria, una pizzeria, una panineria che offrirà anche insalate, ed un bar. A disposizione degli ospiti anche un’ampia area ombreggiata destinata ai fumatori. I biglietti per MagicSplash sono già in vendita online a partire da 14,90 euro. Il prezzo alle casse del parco è di 19 euro per gli adulti e di 15 euro per i ridotti. I bambini fino a 80 cm entrano gratis. Il Parco acquatico di MagicLand offre anche numerose promozioni come i pacchetti famiglia che permettono di accedere a prezzi davvero convenienti, le combinazioni due parchi, MagicLand più MagicSplash, e la nuovissima soluzione che comprende anche il pernottamento in hotel e l’accesso a MagicLand.

Per conoscere gli orari e acquistare i biglietti online, è possibile consultare il sito ufficiale di MagicLand, magicland.it