Il 10 novembre il secondo ASviS Live sui temi sociali a partire dal Rapporto ASviS 2025

Il Comitato di Redazione dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini presenta: Continua il ciclo di incontri organizzato dall’Alleanza per stimolare un dibattito informato intorno alle proposte riportate nel Rapporto Annuale. Focus: la sostenibilità sociale. Registrato sul sito dell’ASviS il 5 novembre 2025

La doppia transizione verde e digitale deve avvenire senza creare nuove disuguaglianze: lavoro dignitoso, sostenibilità sociale, competenze, servizi territoriali e tutela dei diritti devono procedere insieme. A partire dal Rapporto ASviS, pubblicato il 22 ottobre scorso, l’evento – che si è tenuto lunedì 10 novembre alle 17.00 presso la Club House di CeoForLife a Roma – ha approfondito le proposte legate al superamento di tutte le disuguaglianze, incluse quelle di accesso ai servizi essenziali e di opportunità come elementi trasversali alla transizione.

L’incontro, a cui hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e della società civile, è stato trasmesso in diretta streaming su questa pagina e sui canali social dell’Alleanza, oltre che sul sito ansa.it, sulla pagina Facebook Ansa e sulla pagina Facebook Rai per la sostenibilità.

RIVEDI L’EVENTO

Programma

Ore 17:00-18:30

Introduce e modera: Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS

Guido Romano, Responsabile monitoraggio e analisi di impatto di Cassa Depositi e Prestiti

Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati

Grazia Francescato, Comitato scientifico di AVS, già deputata

Antonio Russo, Portavoce dell’Alleanza contro la Povertà

Simone Targetti Ferri, Direttore sostenibilità di L’Oréal

Scarica i materiali dell’evento: