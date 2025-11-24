Il 12 dicembre al via da Genova il tour “Solo” di Arturo Brachetti

Roma, 24 nov. (askanews) – “Solo”, il one man show di Arturo Brachetti, imbattuta leggenda del quick-change, quel trasformismo che lui stesso ha reinventato in chiave contemporanea, farà tappa nei teatri di tutta Italia nella stagione 2025/2026. Il debutto è in programma dal 12 al 14 dicembre al Politeama Genovese a Genova (dopo un riallestimento previsto il 9 e 10 dicembre al Teatro Municipale di Casale Monferrato).

Stupore, divertimento, emozioni. Solo è ormai definito un classico senza tempo, prosegue il suo tour il 16 dicembre al Teatro Ariston di Sanremo, il 19 e 20 dicembre al Teatro Condominio Vittorio Gassman a Gallarate (VA), il 22 e 23 dicembre al Teatro Alessandro Bonci di Cesena, sarà il 10 gennaio al Teatro Verdi di Montecatini (PT), il 13 e 14 gennaio al Teatro Massimo di Pescara e dal 16 al 18 gennaio all’Auditorium della Conciliazione a Roma.

E ancora Brachetti si esibirà il 24 e 25 gennaio al Teatro Comunale Umberto Giordano di Foggia, il 7 febbraio al Teatro La Fabbrica a Villadossola (VB), il 13 febbraio a Gorizia, Teatro Comunale Giuseppe Verdi e il 14 febbraio al Teatro Comunale di Adria, il 20 febbraio alla CMP Arena, Bassano del Grappa e il 21 e 22 febbraio al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

Solo, un viaggio sospeso in uno spazio indefinito nella storia di Arturo e, parallelamente, in quella di ognuno di noi: 90 minuti in cui si susseguono risate, applausi e sorprese che corrono veloci in uno spettacolo capace, da nove stagioni, di conquistare gli spettatori di ogni età, tra personaggi delle serie tv alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix.