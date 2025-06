Il 13 giugno l’evento Asvis-Ecco-Globe Italia “Costituzione: nuovi orizzonti per il nostro Paese”

Dal sito Asvis

Come stanno cambiando leggi, politiche e strategie dopo l’introduzione della tutela dell’ambiente e le future generazioni tra i principi fondamentali della Costituzione? A questa domanda risponderà il convegno “Costituzione: nuovi orizzonti per il nostro Paese”, promosso da ASviS, Ecco – il think tank italiano per il clima e Globe Italia, che si terrà il 13 giugno a Roma presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati.

A tre anni dalla storica riforma della Costituzione, che ha modificato gli articoli 9 e 41, stabilendo anche che l’attività economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o recando danno alla salute, l’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’economia e della società civile. L’obiettivo sarà approfondire gli effetti della riforma su legislazione, governance e sviluppo sostenibile.

Ecco-ASviS: la riforma sugli artt. 9 e 41 è l’“upgrade” della nostra Costituzione Il think tank e l’Alleanza lanciano una pubblicazione a tre anni dalla modifica costituzionale. Un “fatto storico” che ha bisogno oggi di strumenti giuridici e politici adeguati per essere messo in pratica. 21/02/25

Particolare attenzione, infatti, sarà dedicata alla coerenza delle strategie legislative con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 e alla necessità di contrastare il cambiamento climatico, che incide in modo crescente e drammatico anche sull’Italia.

Tra gli ospiti, Anna Ascani, vicepresidente della Camera, Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale, Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, Matteo Leonardi, direttore esecutivo di Ecco, e Piero Pelizzaro, direttore scientifico Globe Italia.

Per partecipare al convegno, che si svolge esclusivamente in presenza, è necessario registrarsi compilando l’apposito modulo. La stampa deve registrarsi a questo modulo. Ingresso consentito con obbligo di giacca per gli uomini. L’accesso alla Sala della Regina è a Piazza Montecitorio, 1.

Programma

10:00-13:00

Saluti istituzionali

Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati

Introduzione ai lavori

Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS

Ne discutono

Giuseppe Argiró, Vicepresidente di Elettricità Futura

Piero Pelizzaro, Direttore Scientifico Globe Italia

Matteo Leonardi, Direttore esecutivo ECCO – Climate Think Tank

Andrea Ferrazzi, Responsabile Rapporti istituzionali, ASviS

Luca Antonini, Vicepresidente della Corte Costituzionale

La strategia del legislatore

Massimo Milani, Segretario VIII Commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici

Chiara Braga, Presidente Gruppo Parlamentare PD-IDP

Modera

Elisa Anzaldo, Vicedirettrice, TG1