L’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) sul dibattito dei temi sociali

Si segnala, nell’ambito delle “Notizie dal mondo ASviS” che c’è il secondo appuntamento dei quattro organizzati dall’Alleanza per approfondire le proposte contenute nell’ottava edizione del Rapporto annuale. Il ministro della Salute tra i partecipanti all’evento sulle questioni sociali.

L’ASviS informa che il 14 novembre prosegue il ciclo di incontri (qui)

Prosegue: “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”. I quattro ASviS live ospiteranno rappresentanti delle istituzioni e stakeholder chiave per un confronto sulle numerose proposte avanzate nel documento, dedicando ciascun incontro a una delle dimensioni dello sviluppo sostenibile: istituzionale, sociale, ambientale ed economica.

L’evento di oggi 14 novembre sui temi sociali si terrà su invito presso la Clubhouse di Montecitorio, grazie alla collaborazione con CEOForLife, e sarà trasmesso in diretta streaming per tutte e tutti alle ore 17.00 su questa pagina, sulla pagina Facebook dell’ASviS, sul canale YouTube ASviS (qui) https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q e su altri media nazionali. I giornalisti e le giornaliste potranno seguire in presenza gli incontri: per accreditarsi scrivere a ufficiostampa@asvis.net. Sarà possibile seguire la diretta dell’ASviS Live del 13 novembre anche sui siti Ansa, Green&Blue di Repubblica, Quotidiano Nazionale e Rainews e sulle pagine Facebook Ansa, Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione e Rai per la sostenibilità Esg.

I successivi incontri si terranno il 21 novembre (Economia) e il 6 dicembre (Ambiente). È possibile rimanere aggiornati iscrivendosi alla newsletter. (qui) https://asvis.it/newsletter/

PROGRAMMA ASVIS LIVE 14 NOVEMBRE

Introduce: Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS

Mariastella Gelmini, vicepresidente del gruppo di Azione del Senato

Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva

Orazio Schillaci, ministro della Salute

Marina Sereni, responsabile Diritto alla salute del Partito Democratico

Francesco Zaffini*, presidente della commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato

Cristiano Zagatti, coordinatore area Stato sociale e responsabile Politiche della salute Cgil

*In attesa di conferma

