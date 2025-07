Il 2 agosto sul palco di Tor Vergata arrivano i The Sun

Roma, 30 lug. (askanews) – Mentre è corso il Giubileo dei Giovani, che dal 28 luglio sta riunendo a Roma centinaia di migliaia di pellegrini (oltre 500.000 persone da 146 paesi) tornano nella capitale anche i The Sun, che il 2 agosto saranno in concerto sul palco di Tor Vergata, prima della Veglia e della Messa a cui parteciperà anche Papa Leone XIV.

A giugno i The Sun hanno già vissuto un incontro straordinario con il Santo Padre quando sono stati ricevuti in udienza privata, diventando così la prima band musicale ad incontrarlo ufficialmente.

Emozioni che si rinnovano con il live del 2 agosto e che attraverso la musica potranno condividere con tutte le ragazze e i ragazzi che arriveranno a Roma per l’evento più importante dell’anno giubilare 2025.

Domenica 27 luglio, inoltre, i The Sun sono stati tra i protagonisti della prima edizione dei Catholic Music Awards all’Auditorium Conciliazione di Roma, a pochi passi da San Pietro, dove una giuria internazionale li ha premiati come Miglior Artista – Band, Miglior Canzone Italiana e Miglior videoclip.

L’evento, voluto dal Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, ha celebrato l’eccellenza della musica cattolica a livello globale, al punto da essere considerato il “Grammy” della Chiesa Cattolica. Dopo le sette nomination ottenute in sei categorie e la vittoria come Miglior artista, la band ha visto confermato e riconosciuto in modo definitivo il proprio valore artistico-spirituale a livello nazionale e globale.

I The Sun, con più di mille concerti in tutto il mondo, sono una rock band nata nel 1997 ed evoluzione dei Sun Eats Hours. Prima di siglare un accordo con Sony Music, la band aveva già all’attivo 4 album distribuiti in Europa, Giappone e Brasile. Nel 2004 furono premiati al M.E.I. come “Miglior punk rock band italiana nel mondo”.

La scelta di comporre in italiano e utilizzare la musica per trasmettere valori universali a servizio del bene comune e della vita è del 2008. Il leader Francesco Lorenzi matura questa decisione dopo una crisi esistenziale vissuta nel 2007 durante un’importante tournée di 102 concerti in 10 Stati. Questa fase di cambiamento avviene attraverso un cammino di fede e avvicinamento al cristianesimo. Grazie all’amicizia e a forti scelte di ogni membro del gruppo per liberarsi da varie dipendenze, nel 2009 la band rinasce con il nome The Sun.

Nella loro carriera hanno condiviso il palco con band come Deep Purple, The Cure, The Offspring, Misfits e altri grandi artisti di fama mondiale. La band vanta 1000 concerti in 20 stati tra Europa, Asia, Medio Oriente, Centro e sud America.

Nel 2016, per la qualità dell’intensa attività cantautorale e di promozione umana, il leader Lorenzi viene premiato da Papa Francesco con la Medaglia al Pontificato per “il contributo dato allo sviluppo dell’umanesimo cristiano e delle sue espressioni artistiche nel mondo”. Hanno rappresentato l’Italia alle Giornate Mondiali della Gioventù a Cracovia nel 2016, a Panamà nel 2019 e a Lisbona nel 2023.

Nel 2021 vengono nominati ambasciatori di Save The Planet per il loro impegno nella salvaguardia del creato. Con il brano “Il mio miglior difetto” sono la colonna sonora della campagna mondiale 2022/2024 di Caritas #TogetherWe.

Nel 2024, con la canzone “Senza te non si può fare”, i The Sun (featuring Angelo Maugeri) sono la colonna sonora italiana della quarta serie cinematografica di “The Chosen”, serie di successo mondiale sulla vita di Gesù.

Il loro nuovo album uscirà nel prossimo mese di novembre. È stato anticipato da “Coraggio” il primo singolo a cui segue il primo agosto la release di un nuovo brano “La via dell’amore”, prodotto da Damiano Ferrari (già produttore di brani dell’ultimo album di Cesare Cremonini e Nek), brano reggae pop fresco, positivo e trainante, con un testo capace di aprire il cuore e portare chiunque a rivedere la propria storia personale sotto una nuova luce.

In attesa del release party (prodotto da Barley Arts) per la presentazione del disco di inediti che si terrà all’Alcatraz di Milano il 29 novembre 2025 (prevendite al link https://www.ticketone.it/artist/the-sun/) i The Sun sono live in tutta la penisola. Sono stati invitati inoltre ad esibirsi nei principali eventi giubilari e il 24 agosto 2025 saranno al Meeting di Rimini per la prima volta nella loro carriera.

Il cantante Francesco Lorenzi ha pubblicato tre libri, il best-seller internazionale “La strada del Sole”, tradotto in 8 lingue poi “I segreti della Luce” (entrambi Rizzoli/BUR) e nel 2025 “La musica del bosco” per Effatà Editrice.

È uno dei fondatori, con Andrea Marco Ricci, de La Gloria, casa discografica ed edizione musicale di musica cristiana, una delle realtà più attive nella scena musicale.

I generi musicali trattati sono i più ampi: dalla musica pop/rock “valoriale”, che propone musica mainstream ma con messaggi vicini ai valori cristiani, a brani per la preghiera e l’animazione liturgica, dalla musica sacra e classica alla musica per bambini o del movimento scout.

In Italia su Spotify ancora non è presente il genere musica cristiana, nonostante il fermento artistico e i numeri (oltre 150 milioni di streaming). In Usa esistono playlist di Gospel e Christian Music e fortunatamente nel nostro paese la recente uscita di “Casa Gospel”, album di thasup e Mara Sattei, ha mostrato con successo che si può raccontare in musica la propria esperienza di fede.

La Gloria rappresenta e distribuisce alcuni dei principali artisti di musica cristiana cattolica: The Sun, Reale, Debora Vezzani, Kantiere Kairòs, la “Fraternità” di Don Alberto Ravagnani, Fra Federico Russo, Shout! Koinonia, Controtempo, Tu sei Bellezza, Qoelet, Carolina Bongiovanni, Tiziana Manenti, Mattia Civico, Roland Patzleiner, Giuseppe Marano, Acordis, Heòraka e molti altri.

(Crediti foto Vatican Media)