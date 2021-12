Il 2021 magico dei “Green Heroes”, ambasciatori di sostenibilità nello sport italiano

432 alberi piantati, 2 foreste e 238.054 chili di CO2 compensati in 6 campagne realizzate: numeri che riflettono i risultati 2021 da capogiro del progetto “Green Heroes”, un team di sportivi Top Level, provenienti da cinque discipline differenti, veri e propri ambasciatori della sostenibilità ambientale e dei valori green nello sport italiano.

Nel quintetto degli “eroi verdi” figurano solamente atleti di sport outdoor, capaci di riconoscere lo stato di Made Natura in via degenerativa: il più celebre tra loro è senz’altro il triatleta Alessandro Fabian, un 10° e un 14° posto rispettivamente ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e di Rio 2016, nonché diversi piazzamenti importanti ai Campionati Europei e in Coppa del Mondo.

Unica donna è l’apneista Alessia Zecchini (record-woman nella sua categoria), detentrice di 7 record del mondo e di 9 italiani, con l’immersione del 2019 in cui è scesa a 113 metri di profondità, e per questo riconosciuta come la “donna più profonda del mondo”.

Gli altri tre sono il tuffatore Alessandro De Rose, il climber (arrampicata sportiva) Stefano Ghisolfi e il primo e unico pilota italiano di Formula E (auto-elettriche) Luca Filippi.

Un team di super-campioni che, coordinato dalla società di comunicazione EIS, “fa squadra” è riuscito, in questo 2021 da urlo per lo sport italiano, a raggiungere due macro-obiettivi. Da un lato, primeggiare nelle rispettive platee sportive, vincendo titoli iridati, stabilendo record mondiali e confermandosi ai vertici internazionali. Dall’altro i 5 Green Heroes si sono distinti in attività di sensibilizzazione pubblica per contrastare gli effetti del climate change e dell’inquinamento atmosferico, anche sfruttando la potenza di fuoco sui social network dove, prendendo Instagram come riferimento, riescono a intercettare, se sommati, oltre 350 mila seguaci.

In particolare, grazie alla partnership con ZeroCO2, ONG attiva in processi di riforestazione, durante l’anno gli “eroi del green” sono riusciti a raccogliere fondi per la creazione di due nuove foreste, tra cui un piccolo polmone verde di circa 400 alberi in Guatemala ed un parco da altri 100 alberi di Roverella piantati a Trieste, nella zona dell’Università MIB – Trieste School of Management.

Grazie a queste due “Green Heroes Forests”, sono stati compensati 238.054 chili di CO2, pari a (per fare un paragone tangibile) 97.530 hamburger consumati, sostenendo inoltre nove famiglie di coltivatori guatemaltechi.

Numeri importanti per un progetto che ha già assunto una valenza internazionale, con altre partnership con realtà molto attente ai temi della sostenibilità, tra cui brands come Flowe, Cartijoint di Fidia Farmaceutica e Mobilia Store, ed istituzioni tra cui la Regione Friuli Venezia-Giulia, che ha anche ingaggiato Alessandro De Rose come Green Ambassador.

Dopo la COP26 di Glasgow, il 2021 degli “eroi verdi” si preannuncia molto impegnato.