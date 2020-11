Il 2021 può essere l’anno della rinascita per l’Europa e per l’Italia, ma non bisogna commettere alcun errore

di Villy de Luca*

Dopo le difficoltà del 2019 e il tracollo del 2020 dovuto alle misure per contrastare la pandemia da Coronavirus, il 2021 potrebbe essere un anno inaspettatamente buono per l’economia europea. Perché ciò avvenga, tuttavia, è necessario che si materializzino le seguenti tre condizioni che sembrano finalmente a portata di mano: una Presidenza degli Stati Uniti che porti avanti una politica di scambio favorevole con l’Europa, la riapertura delle economie entro marzo, e la risoluzione della Brexit.

La fine dell’era Trump: un’opportunità per l’Unione. Il quadriennio caratterizzato dallo slogan “America First” ha avuto enormi ripercussioni sulla bilancia commerciale del blocco UE, fino ad allora leader indiscusso dell’export mondiale. La crescita UE è passata da un +2.1% nel primo trimestre del 2019 ad un +0.8% nell’ultimo trimestre dello stesso anno. Gli Stati Uniti a guida Biden realisticamente porteranno avanti una politica maggiormente inclusiva e vantaggiosa per gli alleati considerati storicamente importanti come i Paesi dell’Unione Europea. Una trade war con l’Europa simile a quella portata avanti con la Cina negli ultimi due anni, più volte ventilata dall’amministrazione Trump anche nei confronti dell’Europa, sembrerebbe quindi decisamente scongiurata: un’ottima notizia per la maggior parte dei paesi europei che, come l’Italia, tendono ad esportare gran parte dei loro prodotti negli USA.

L’Europa e il Covid: dall’essere i “più colpiti” ai primi a risorgere? Se la pandemia oggi imperversa su tutti e cinque i continenti costringendo molti Paesi a limitare la normale attività economica, non dobbiamo dimenticare che l’Europa è stata la prima vittima, dopo la Cina, del Covid-19. Per due volte nel 2020, infatti, l’area Euro è stata, ahinoi, l’epicentro del contagio, con ricadute sul prodotto interno lordo più pesanti rispetto a quelle sofferte da altre regioni ugualmente industrializzate. Il recedere della pandemia, quindi, con annessa riapertura delle economie nazionali, metterebbe l’Europa sulla carreggiata della ripresa.

La Brexit può rivelarsi un “good deal”. Il 31 dicembre scorreranno i titoli di coda sulla telenovela della Brexit che domina il dibattito pubblico da giugno 2016. Anche se il negoziato sembra ormai destinato a concludersi con un accordo modesto, le conseguenze negative dovrebbero danneggiare in maniera molto limitata i paesi del blocco UE. L’Europa è un partner commerciale molto più importante per il Regno Unito che viceversa, e qualsiasi perdita per i Paesi UE verrebbe inoltre compensata in parte dal rientro sul territorio europeo di molte attività finanziarie un tempo appannaggio esclusivo della City, con benefici in termini di introiti fiscali e di occupazione.

Dalla transizione Biden all’instabilità politica in Europa, i rischi rimangono alti. Al momento queste sono solo delle previsioni, ma la conferma dell’elezione di Biden e le notizie circa l’efficacia di un vaccino fanno quantomeno sperare che la direzione imboccata sia quella giusta. Anche se le premesse sono buone, tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli: dopotutto, la pandemia non è ancora sotto controllo e le dichiarazioni di Trump, che continua a non accettare il risultato delle urne, pongono seri dubbi circa una pacifica transizione di potere negli Stati Uniti. A questi rischi, dobbiamo aggiungere la grande incognita del negoziato sul Recovery Fund da 750 miliardi, che sta vedendo l’opposizione da parte dei paesi “frugali”, e quelli politici connessi ai singoli paesi dell’Unione, come le divisioni all’interno del governo Italiano, che potrebbero portare a non sfruttare adeguatamente le risorse eventualmente messe a disposizione dall’Europa, il rischio di un cambio di rotta più sovranista della Germania dopo la fine dell’era Merkel nel 2021 e, infine, l’indebolimento del progetto europeo nel caso di un elezione di Marine Le Pen in Francia nel 2022.

Gli Stati Uniti, comunque, rimangono in vantaggio rispetto all’UE. Affermare che il 2021 possa essere una buona annata per l’Europa non vuol dire necessariamente sostenere che l’Eurozona riuscirà a recuperare facilmente il terreno perso nei confronti degli USA durante il 2020. Secondo le proiezioni del centro studi della banca tedesca Berenberg, l’Eurozona dovrebbe crescere del 5%, contro un +3.9% statunitense, ma questo non compenserà la perdita di PIL che l’area Euro ha sofferto nel 2020, un impressionante -7.4% contro il -3.5% degli USA. Inoltre, è probabile che l’economia americana otterrà ancora più supporto nel 2021, così come è successo nel 2020, riuscendo a tornare al livello di produttività pre-Covid entro la fine del 2021, con 6 mesi di anticipo rispetto all’Unione Europea.

Il 2021 può essere la svolta: servono piani precisi, non si può sbagliare nulla. Per un Paese esportatore di beni e importatore di turismo come l’Italia, i mesi a venire saranno fondamentali per mettere in atto quelle misure necessarie per sfruttare in pieno un eventuale rimbalzo dell’economia globale nel 2021. In primo luogo, è necessario che le risorse stanziate a sostegno delle imprese vengano effettivamente sbloccate per garantire la sopravvivenza del tessuto produttivo durante questi, si spera, ultimi mesi di emergenza. In secondo luogo, è necessario stilare il prima possibile un programma che dettagli come verranno spesi i fondi dell’Unione Europea così da poter attingere alle risorse non appena verranno messe a disposizione dei singoli stati. Infine, è necessario che si investa massicciamente sul turismo, sia con fondi a sostegno del settore, sia attraverso una campagna di marketing volta a promuovere il Belpaese all’estero, per rimediare al danno d’immagine dei primi mesi del 2020 quando si è consolidata nell’immaginario collettivo l’idea che l’Italia fosse il paese responsabile della diffusione del virus in Europa. Le premesse ci sono, serve ora un progetto affinché il 2021 non rappresenti l’ennesima occasione di rilancio sprecata.

*Avvocato e Trader Finanziario a Londra

