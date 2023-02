Il 2022 anno della svolta per Alfa Romeo

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo archivia un 2022 estremamente positivo. Il marchio ha sostenuto fortemente i risultati di Stellantis del 2022, confermando un turnaround di successo, con un miglioramento delle prestazioni operative da vero marchio premium e redditizio. Alfa Romeo Tonale si è rivelata un successo, con un rigido controllo qualità, che è stata notevolmente migliorata. Netta crescita in Europa con le immatricolazioni che crescono del 22% determinando una crescita significativa della quota di mercato, in controtendenza con i risultati di una regione che registra una flessione dell’11% nei confronti del 2021. A livello globale i risultati descrivono una situazione di stabilità con performance commerciali che rispecchiano i risultati consolidati nel 2021. Degno di nota il risultato commerciale della Turchia che si impone nel panorama globale come il mercato che cresce più velocemente, quadruplicando i volumi rispetto al 2021. In Asia è Stelvio a registrare la crescita più significativa segnando un +25%.

Il 2022 si è chiuso nel nome di Tonale, prima C-SUV elettrificata che ha dato il via alla metamorfosi del marchio e rappresenta la pietra miliare del processo “from zero to zero”, che porterà Alfa Romeo a un’intera gamma a emissioni zero nel 2027.

Giulia e Stelvio, punti fermi della gamma attuale e pilastri del piano prodotto futuro del marchio, si sono rinnovate in design e tecnologia e sono pronte a posizionarsi come punto di riferimento nei rispettivi segmenti, proprio come hanno fatto fin dal loro lancio. Gli obiettivi raggiunti a livello globale sono infatti di altissimo rilievo. Uno su tutti il risultato divulgato da JD Power in US in merito all’indice di soddisfazione dei clienti che posiziona Alfa Romeo al 1° posto nell’intero panorama automotive.

Ma le soddisfazioni ed i riconoscimenti di un 2022 da ricordare non finiscono qui. il risultato ottenuto dal Team Alfa Romeo nel campionato del mondo di Formula 1 segna un’ascesa in classifica costruttori al 6° posto della classifica generale: il miglior risultato del team nell’ultima decade. Un 2022 che premia dunque il grande lavoro ed impegno di un marchio coeso e determinato che ha come obiettivo quello di migliorarsi ulteriormente in un 2023 che si prospetta ricco di sfide da affrontare.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Stellantis-