Il 22 ottobre l’evento di presentazione del Rapporto ASviS 2025

Testo di Elita Viola

Si è tenuto mercoledì 22 ottobre, dalle 10:00 alle 13:30, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma, l’evento di presentazione del Rapporto ASviS 2025 “Pace, giustizia e diritti: pilastri della sostenibilità” (qui le precedenti edizioni).

Realizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, grazie al contributo della sua rete di esperte ed esperti delle organizzazioni aderenti, il documento analizza il posizionamento del nostro Paese rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) a dieci anni dall’adozione dell’Agenda 2030, e fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora a livello globale, europeo e nazionale in ottica di sostenibilità. Il Rapporto illustra anche i risultati di vari sondaggi che indagano l’opinione dei cittadini sul tema. Infine, avanza proposte per interventi trasformativi, sia nella prospettiva della nuova legislatura europea, che nella definizione del piano di accelerazione dell’Italia sugli SDGs.

Mancano solo cinque anni alla scadenza degli Obiettivi Onu, ma appare evidente che gli sforzi messi in campo fino ad oggi dai vari attori a tutti i livelli non sono sufficienti a raggiungere i traguardi fissati. Per questo, il prossimo quinquennio sarà fondamentale, da un lato per accelerare l’impegno globale, dall’altro per definire la prossima agenda di sviluppo sostenibile.

Oltre ai presidenti e al direttore scientifico dell’ASviS, all’evento sono intervenuti diversi rappresentanti delle istituzioni.

Oltre alla partecipazione in presenza, è stato possibile seguire l'evento in diretta streaming su questa pagina e sui altri canali web e social dell'Alleanza.

Programma

Modera: Alessandra Barone, TG1, Rai

10:00 – 10:10 Saluto istituzionale

Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati

10:10 – 10:20 Introduzione

Marcella Mallen, Presidente dell’ASviS

10:20 – 10:40 L’emergenza umanitaria in un mondo denso di conflitti

Chiara Cardoletti, Rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’UNHCR

10:40 – 11:00 Il ruolo della scienza per uno sviluppo sostenibile

Fabiola Gianotti, Direttrice Generale del CERN

11:00 – 11:30 Il Rapporto ASviS 2025

Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS

11:30 – 11:50 L’impegno del Governo

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

11:50 – 12:10 L’impegno dell’Unione europea

Raffaele Fitto, Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea

12:10 – 12:30 L’impegno delle istituzioni finanziarie

Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane

12:30 – 13:15 L’impegno dei corpi intermedi

Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente

Simone Gamberini, Presidente Legacoop

Giorgio Graziani, Segretario Confederale CISL

Vanessa Pallucchi, già Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore

13:15 – 13:30 Conclusioni

Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS