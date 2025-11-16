Il 22 ottobre l’evento di presentazione del Rapporto ASviS 2025

Testo di Elita Viola
Si è tenuto mercoledì 22 ottobre, dalle 10:00 alle 13:30, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma, l’evento di presentazione del Rapporto ASviS 2025 “Pace, giustizia e diritti: pilastri della sostenibilità” (qui le precedenti edizioni).
Realizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, grazie al contributo della sua rete di esperte ed esperti delle organizzazioni aderenti, il documento analizza il posizionamento del nostro Paese rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) a dieci anni dall’adozione dell’Agenda 2030, e fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora a livello globale, europeo e nazionale in ottica di sostenibilità. Il Rapporto illustra anche i risultati di vari sondaggi che indagano l’opinione dei cittadini sul tema. Infine, avanza proposte per interventi trasformativi, sia nella prospettiva della nuova legislatura europea, che nella definizione del piano di accelerazione dell’Italia sugli SDGs.
Mancano solo cinque anni alla scadenza degli Obiettivi Onu, ma appare evidente che gli sforzi messi in campo fino ad oggi dai vari attori a tutti i livelli non sono sufficienti a raggiungere i traguardi fissati. Per questo, il prossimo quinquennio sarà fondamentale, da un lato per accelerare l’impegno globale, dall’altro per definire la prossima agenda di sviluppo sostenibile.
Oltre ai presidenti e al direttore scientifico dell’ASviS, all’evento sono intervenuti diversi rappresentanti delle istituzioni.
Modera: Alessandra Barone, TG1, Rai
10:00 – 10:10 Saluto istituzionale
Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati
10:10 – 10:20 Introduzione
Marcella Mallen, Presidente dell’ASviS
10:20 – 10:40 L’emergenza umanitaria in un mondo denso di conflitti
Chiara Cardoletti, Rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’UNHCR
10:40 – 11:00 Il ruolo della scienza per uno sviluppo sostenibile
Fabiola Gianotti, Direttrice Generale del CERN
11:00 – 11:30 Il Rapporto ASviS 2025
Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS
11:30 – 11:50 L’impegno del Governo
Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
11:50 – 12:10 L’impegno dell’Unione europea
Raffaele Fitto, Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea
12:10 – 12:30 L’impegno delle istituzioni finanziarie
Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane
12:30 – 13:15 L’impegno dei corpi intermedi
Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente
Simone Gamberini, Presidente Legacoop
Giorgio Graziani, Segretario Confederale CISL
Vanessa Pallucchi, già Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore
13:15 – 13:30 Conclusioni
Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS