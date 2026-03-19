Il 23 marzo a Roma la seconda tappa degli incontri dedicati al Rapporto Territori

L’appuntamento dedicato ai territori del Centro Italia per offrire agli attori locali, sia pubblici che privati, dati, analisi e proposte, tratti dalla documento dell’Alleanza, su come avanzare nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, superando i divari. 06/03/26

Lunedì 23 marzo alle 10:00, a Roma, si terrà la seconda tappa del ciclo di appuntamenti organizzati da ASviS e da Axa Italia, per portare nei territori il Rapporto ASviS “Obiettivi globali, soluzioni locali”. Pubblicato a dicembre 2025 e realizzato con il supporto di Axa Italia, il documento evidenzia come il nostro Paese proceda lungo un percorso di sviluppo ancora fortemente segnato da divari territoriali, sia in termini di risultati rispetto agli SDGs sia di capacità istituzionale.

Accanto a criticità strutturali, il Rapporto mette in luce un patrimonio diffuso di esperienze virtuose, politiche locali e pratiche innovative che dimostrano come la territorializzazione dell’Agenda 2030 non sia solo necessaria, ma già in corso in molte realtà del Paese.

Dopo il successo del primo appuntamento a Monza dedicato al Nord Italia, il secondo evento sarà l’occasione per fare un focus sull’Italia centrale, superando una logica esclusivamente nazionale grazie a dati, analisi e proposte rivolte ai contesti locali, favorendo al contempo il confronto tra istituzioni, società civile, imprese e mondo della ricerca.

L’incontro sarà ospitato presso l’presso la Sala Perin del Vaga, Istituto Luigi Sturzo, Via delle Coppelle, 35. Per partecipare in presenza è necessario registrarsi attraverso l’apposito modulo.

Programma

Modera: Mauro Scanu, TgR Rai

10:00-10:30 Registrazione

10:30-11:00 Introduzione

Enrico Giovannini, Direttore Scientifico di ASviS

Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer di AXA Italia

11:00-11:30 Presentano il Rapporto

Camilla Sofia Grande, Area Ricerca ASviS

Rossella Muroni, Coordinatrice del GdL 11 di ASviS

11:30-12:30 Roundtable

Fabiola Fratini, Microforeste Eco-pedagogiche

Antonio Mazzeo, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Valentina Mingo, Responsabile Transizione Ecologica di ANCE

Maria Scalisi, Laboratorio delle imprenditorialità

Edoardo Zanchini, Direttore Ufficio Clima del Comune di Roma

12:30 Conclusioni

Giulio Lo Iacono, Segretario Generale di ASviS