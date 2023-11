Il 24 novembre esce il primo album di Natale dei Me contro Te

Roma, 19 nov. (askanews) – Dopo il successo dell’album “Il Fantadisco dei Me contro te” che ha esordito al n.1 nella classifica ufficiale FIMI/Gfk e ha ottenuto il Disco di Platino, i Me contro te tornano con un nuovo album di canzoni di Natale . “Natale con Luì & Sofì” uscirà il 24 novembre e conterrà 10 brani di cui 3 inediti e 7 cover di classici natalizi.

L’album uscirà con due formati, una standard con le sagome natalizie di Luì e Sofì, una pallina di Natale bidimensionale da appendere sull’albero e una letterina per fare gli auguri o un disegno di Natale per Luì e Sofì, e un’edizione speciale con una scatola contente: il CD con il formato standard, una sciarpa di Natale dei Me Conto Te e una pallina per l’albero personalizzata.

L’album si aggiunge alle numerose attività dei Me Contro Te e si inserisce in un momento d’oro della loro carriera. La coppia di YouTuber più amata dai bambini è riuscita a fidelizzare il suo pubblico grazie ad una sequela di successi oltre ai loro video quotidiani su YouTube.

Luì e Sofì hanno, infatti, pubblicato 10 libri e sono usciti con 5 film campioni d’incassi, una serie tv che ha raggiunto ascolti altissimi (a breve uscirà la seconda stagione) e hanno riempito palazzetti con il loro live tour che ha emozionato grandi e piccini di tutta Italia. Inoltre il disco esce dopo un altro grande successo del singolo “La canzone del cowboy” che ha raggiunto 12 Ml di visualizzazioni in pochissimo tempo.