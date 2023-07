Il 24 settembre grande festa a Bobbio per i 40 anni di Yamaha Tènèrè

GERNO DI LESMO (ITALPRESS) – E’ in programma il 24 settembre a Bobbio, in provincia di Piacenza, la celebrazione del 40° anniversario di Yamaha Tènèrè. Un evento che sarà una vera e propria festa per rendere omaggio alla passione per la libertà, l’avventura, la natura, il tassello e l’off-road che il marchio dei tre diapason interpreta, dal 1983 anno in cui debuttò la XT600Z, con l’iconico Tènèrè e tutta l’atmosfera e le attività che ruotano intorno a questa leggenda. Il punto di incontro per tutti gli appassionati che vorranno trascorrere una giornata all’insegna del Tènèrè Spirit sarà Piazza San Francesco. Il Costruttore giapponese ha immaginato un appuntamento capace di soddisfare tutti i motociclisti, a prescindere dal grado di preparazione tecnica. er la prima volta in Italia sarà possibile testare il modello più sofisticato della gamma Yamaha Adventure: il Tènèrè World Rally, ispirata alle moto che hanno conquistato sei vittorie nelle competizioni Dakar grazie al leggendario pilota francese Stèphane Peterhansel.

Il Tènèrè World Rally e tutti gli altri modelli Tènèrè 700 saranno a disposizione per capire cosa significhi conquistare terreni insidiosi e vivere concretamente la passione grazie ai test ride organizzati su percorsi specifici in Val Trebbia. I piloti meno esperti, che però non vogliono sottrarsi al richiamo dell’avventura, potranno partecipare all’iniziativa Discovery: si tratta di un percorso speciale in off-road accompagnati da istruttori e tutor professionisti che, durante il tragitto, spiegheranno lo stile di guida più adeguato, i primi rudimenti tecnici e qualche suggerimento per non incappare in spiacevoli errori. Il costo previsto è di 30 euro, la durata è di una mezza giornata e include il pranzo e un welcome kit. Iscrizione ed informazioni alla mail tenerechallenge@yamaha-motor.it (tenerechallenge@yamaha-motor.it).

Inoltre Yamaha offrirà anche l’esperienza unica di una passeggiata nella storia che ha reso il Tènèrè una leggenda, grazie alla mostra che vedrà protagonisti sia modelli in produzione tra il 1983 e il 2010, sia le classiche motociclette che hanno partecipato alle Parigi-Dakar (XT600Z #79 del 1986, ZE 920T #81 del 1987, YZE 750T #80 del 1991), fino alla recentissima Tènèrè 700 World Raid con la quale Alessandro Botturi ha corso la Africa Eco Race. Sarà una sorta di Hall of Fame che racconterà l’evoluzione stilistica e tecnica della regina dell’adventure riding. Gli amanti delle due ruote a pedale elettriche o i semplici curiosi potranno testare tutti i modelli eBike: la Moro 07 e Wabash RT su percorsi specifici della zona, la Crosscore RC e il nuovissimo Booster Easy nel centro di Bobbio, per visitare uno dei borghi più belli d’Italia.

Non mancheranno personaggi e ambassador che apprezzano e traducono con le loro avventure il Tènèrè Spirit, i partner di Yamaha, il Tènèrè Club e lo shop all’interno del quale acquistare abbigliamento, gadget e prodotti originali Yamaha. L’apertura della pre-registrazione ai test ride e tutte le novità, con il programma dettagliato, saranno disponibili sul sito u..ciale Yamaha https://www.yamahamotor.

eu/it/it/Experiences/Eventi-ProgettiSpeciali/40-anniversario-tenere/ (https://www.yamaha-motor.eu/it/it/Experiences/Eventi-ProgettiSpeciali/40-anniversariotenere/) e sui canali social.

