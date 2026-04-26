Il 25 aprile, una giornata che in Italia dovrebbe essere celebrata in modo più adeguato

La giornata di ieri, nel 1945, fu salutata dagli italiani, a ragion veduta, come quella che dava il via a un periodo completamente diverso da quello appena concluso, la guerra. Il nuovo corso avrebbe potuto offrire agli italiani molte occasioni di rinascita economica e soclale. La cinematografia dell’epoca e di quella successiva ha aiutato non poco a tenere in vita gli eventi salienti di quel periodo, anche se non furono girati con il solo intento di fare dei documentari, anche se di qualità superiore: alcuni di essi sono considerati ancora oggi vere e proprie opere d’arte.

Con buona probabilità, quanti ieri hanno voluto intravedere riferimenti di quanto accadde all’ epoca con la situazione attuale della società Italiana, probabilmente non avevano inquadrato correttamente i fatti dell’epoca. Pertanto i comportamenti che ne sono seguiti sono stati in gran parte strumentalizzati per sostenere cause che con la Liberazione non hanno nulla da spartire. Gli episodi di violenza, purtroppo diversi, che hanno dato molto da pensare sulla reale idea di democrazia che circola in Italia, nonchè sulla sua pratica, sono avvenuti, per la maggior parte dei casi, nelle grandi città. Sono stati messi a segno da squadre, se non squadracce, assortite da personaggi dell’ estrema destra. Probabilmente il contraltare delle stesse è venuto allo scoperto, al fine di non far torto alla par condicio, a opera di cellule dilatate e assortite con particolari sui generis della sinistra. Il potpourrì appena accennato ha aperto la mente a molti osservatori sulla possibilitá che al suo interno, preso a corpo e non a misura, ciò che ha finito con il prevalere è stata una forma di violenza fine a se stessa. Più precisamente, lo scatenarsi di una gran quantità di rabbia accumulata nel tempo, che aspettava solo il pretesto per venire allo scoperto. Tale ipotesi è suffragata dagli episodi di violenza privata, messi a segno con frequenza sempre crescente negli ultimi tempi, ormai senza frontiere. In effetti si sta assistendo a un comportamento umano sempre più violento e diffuso nel mondo. Altrettanto importante è focalizzare ancor più l’attenzione sull’interpretazione dello spirito di quella giornata da parte delle alte cariche dello stato. Per esse soffermarsi sul comportamento del Capo dello Stato Mattarella con il suo discorso tenuto a San Severino Marche. Il contenuto di quel messaggio è condensabile in uno solo dei suoi passaggi:”la democrazia e con essa la libertà, va difesa ora è sempre con la Resistenza”. Peccato che dalle Marche non sia potuto venire a conoscenza, in tempo reale, di quanto stesse succedendo a Roma, a Milano e in altre località del Paese.