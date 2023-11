Il 25 novembre i 44 Gatti al Palafijlkam di Ostia incontrano fan

Roma, 21 nov. (askanews) – Prosegue la collaborazione tra Rainbow, la global content company fondata e guidata da Iginio Straffi, e Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), nata per promuovere tra i più piccoli i valori dello sport delle arti marziali e della lotta olimpica. Da questa collaborazione sono nate una serie di iniziative nelle principali città italiane, alle quali partecipano i personaggi dell’acclamata serie tv 44 Gatti.

Sabato 25 novembre al Palafijlkam di Ostia i protagonisti del cartone animato torneranno sul tatami della Federazione. Sarà una giornata speciale per i bambini che, oltre ad assistere alle dimostrazioni dei grandi atleti, potranno vedere una performance dei Buffycats. Ci sarà poi il Meet&Greet durante il quale potranno incontrare dal vivo le mascotte Lampo e Milady per un saluto e una foto ricordo. L’evento è gratuito ed è dedicato ai bambini e bambine dai 4 ai 7 anni sia tesserati Fijlkam che non tesserati.

Sin dalle sue prime produzioni, Rainbow ha trasmesso messaggi positivi ed educativi. È con questo stesso spirito che si è unita ai principi fondanti delle discipline Fijlkam, che sono quelli del rispetto e della correttezza, dell’autocontrollo e la consapevolezza di sé e dei propri movimenti, per continuare ad comunicare ai bambini valori che li facciano crescere e diventare degli adulti consapevoli.

La popolarità delle serie prescolare made in Italy 44 Gatti, nata dall’estro di Iginio Straffi, fondatore e guida del gruppo Rainbow, è in continuo aumento con ascolti e diffusione sempre più capillare a livello mondiale, grazie alla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi universali, ai contenuti educativi e alle canzoni tratte dal repertorio dello Zecchino D’Oro cantate dal Coro dell’Antoniano.