Il 26% della popolazione mondiale senza acqua potabile

(Adnkronos) – Un nuovo rapporto lanciato in occasione della prima grande conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua in oltre 45 anni, afferma che il 26% della popolazione mondiale non ha accesso all’acqua potabile e il 46% non ha accesso ai servizi igienici di base. Il Rapporto mondiale sullo sviluppo idrico 2023 ha delineato un quadro crudo dell’enorme divario che deve essere colmato per raggiungere l’obiettivo ONU di garantire a tutte le persone l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici entro il 2030, stimando un costo compreso tra i 600 miliardi e i mille miliardi di dollari all’anno.