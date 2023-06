ROMA (ITALPRESS) – Toyota ha annunciato l’imminente anteprima mondiale del nuovo Toyota C-HR, che si terrà il 26 giugno. L’atteso evento mostrerà per la prima volta il nuovo SUV compatto, caratterizzato da un design futuristico e tecnologie avanzate. In vista della premiere, oggi Toyota mostra un teaser per dare un’anticipazione di come ha re-inventato il suo iconico modello.

Foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).