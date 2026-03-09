Il 3 febbraio l’ASviS compie 10 anni. Giovannini: “Così costruiamo lo sviluppo sostenibile del Paese”

Dal 2016 crisi democratiche, conflitti e clima entrano nel quotidiano ma oggi più che mai occorre guardare al futuro. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Giovannini (ASviS), Cuffaro (Rai) e Giammaria (Rai). In studio Manieri e Viettone [VIDEO] 2/02/26

Il 3 febbraio 2016 nasceva l’ASviS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, una novità assoluta nel panorama italiano, che riuniva al tempo 40 organizzazioni provenienti dal mondo imprenditoriale, accademico, sindacati, società civile ed enti no profit ed insieme operavano per perseguire i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, che pochi mesi prima i 193 Paesi delle Nazioni Unite avevano siglato.

A guardare indietro, il 2016 sembra un altro mondo. A differenza di oggi, il tema della sostenibilità non era particolarmente approfondito nella società italiana e non esisteva quella preoccupazione così forte che attualmente invece condividiamo tutti a causa della crisi internazionale, dalla difficoltà a trovare accordi a livello globale, dalle guerre, al clima, all’energia.

Sono passati dieci anni: in che modo, dunque, ambiti quali la protezione dell’ambiente, la lotta alle disuguaglianze, le crisi democratiche sono rientrate e rientrano nel dibattito pubblico, nel quotidiano, nelle menti e nella sensibilità dei cittadini e cittadine? Che senso ha oggi parlare di futuro?

Ad Alta Sostenibilità, in onda lunedì 2 febbraio alle 12.30 e disponibile in podcast. Ospiti della puntata: Enrico Giovannini, economista, Professore Università di Tor Vergata, già Ministro della Repubblica, già presidente Istat, Direttore scientifico dell’ASviS, Maria Cuffaro, giornalista Rai, conduttrice TG3 Mondo e Duilio Giammaria, giornalista RAI, Conduttore di Petrolio e scrittore. Conducono Valeria Manieri ed Elis Viettone.

Trasmissione di Valeria Manieri, Ruggero Po ed Elis Viettone, con il supporto organizzativo di Eleonora Santini.