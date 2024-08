Mostra di Venezia, il sindaco Manfredi alla presentazione del volume “Napoli capitale di cinema e fiction” venerdì 30 agosto

Napoli capitale del cinema: la città ricopre un ruolo centrale accogliendo produzioni italiane e internazionali. Negli ultimi anni si è assistito a un incremento esponenziale della visibilità di Napoli su grande e piccolo schermo, attraverso titoli che ne hanno reso riconoscibili e iconici monumenti, luoghi e vedute. Sono tanti i progetti che il Comune di Napoli sostiene o che supporta attraverso il suo Ufficio Cinema. Quale luogo più iconico della Mostra del Cinema di Venezia per celebrare Napoli capitale del cinema? Venerdì 30 agosto, alle ore 16.00, in occasione della 81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si terrà uno speciale incontro con il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a ‘La Villa powered by Giffoni Hub’ – sita al Lido di Venezia – evento in occasione delle Giornate degli Autori, che ospiterà una serie di appuntamenti per consentire a istituzioni, aziende, grandi brand e appassionati di cinema di ritrovarsi e fare cultura a 360 gradi. Manfredi e Giuseppe Cerasa, direttore de Le Guide di Repubblica, presenteranno il volume “Napoli capitale di cinema e fiction”, che, anche grazie ad approfondimenti e interviste ai grandi protagonisti della settima arte, da Paolo Sorrentino a Mario Martone, da Sophia Loren a Trudie Styler, restituisce l’immaginario creatosi intorno alla città.

Interamente dedicato alla città di Napoli, il volume rappresenta la brillante prosecuzione della collana delle Guide di Repubblica che esplora la relazione tra il cinema e il territorio. Dopo gli approfondimenti dedicati alle regioni Lazio, Emilia Romagna, Umbria e Puglia, per la prima volta la collana sceglie di focalizzare l’attenzione su una singola città, che moltissimo ha dato al cinema italiano, con maestri come Totò o i fratelli De Filippo, e di accompagnare il lettore tra scenari naturali e ambientali straordinariamente celebri, passando dal rione Luzzatti raccontato da Elena Ferrante alla collina di Pizzofalcone narrata da Maurizio De Giovanni. L’immagine di copertina, che ritrae una troupe cinematografica su un panorama iconico della città di Napoli, è stata gentilmente concessa dalla fotografa Anna Camerlingo. Il volume, oltre a suggerire itinerari che permettono ai lettori di andare alla scoperta dei luoghi del cinema a Napoli, offre anche uno spaccato del comparto audiovisivo attraverso la descrizione di storici festival e rassegne di settore e il ritratto di alcuni tra i maggiori professionisti partenopei.

Tra le iniziative di valorizzazione della cultura cinematografica promosse daI Comune di Napoli, che trovano spazio all’interno della Guida, c’è “La voce dei giovani”. Nato in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, il progetto ha coinvolto in un percorso formativo i ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, che hanno avuto occasione di partecipare alla realizzazione del cortometraggio “A Domani”: il racconto di una Napoli che non nega a nessuno una seconda possibilità. L’esperienza di laboratorio e il percorso che ha condotto alla realizzazione dello short film saranno illustrati, nel corso dell’incontro, dal regista Emanuele Vicorito.