Il 5 e 6 ottobre a Portovenere il Navy Caiman Race 2024

Roma, 4 ott. (askanews) – Il 5 e 6 ottobre si terrà a Portovenere, in provincia di La Spezia, località Le Grazie, il Navy Caiman Race 2024, l’evento Ocr organizzato dall’ente di promozione sportiva Endas, in collaborazione con il Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” – COMSUBIN ed il comune di Portovenere. OCR è l’acronimo di Obstacle Course Race, uno sport che trae ispirazione dai percorsi utilizzati per l’addestramento militare.

“La gara – ha spiegato il presidente nazionale di Endas, Paolo Serapiglia – è rivolta ad atleti professionisti, a civili, agli incursori e ai subacquei della Marina, che gareggeranno insieme ai veterani, la cui presenza, per noi, è motivo di particolare orgoglio”. “Oltre alle gare per i più grandi e temerari – ha aggiunto Serapiglia – verrà organizzata anche la Navy Caiman Kids, rivolta a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni”.

La competizione rispetterà tutti i canoni previsti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in termini di sostenibilità ambientale. L’Endas ha infatti sottoscritto, lo scorso 27 luglio, un importante protocollo d’intesa denominato “RispettiAMO lo sport e l’AMBIENTE” con il MASE e con il CONI, che ha come obiettivo una linea di intervento volta alla realizzazione di iniziative basate sulla responsabilità ambientale, l’economia circolare, il riciclo, il risparmio idrico, la riduzione di plastica monouso, la promozione del “plastic free”, il risparmio energetico. La competizione è patrocinata dallo Stato Maggiore della Difesa, da Sport e Salute e dai Ministeri dello Sport e dell’Ambiente.