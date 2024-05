Il 62% degli europei sceglie il treno per le vacanze

ROMA (ITALPRESS) – Quasi due terzi degli europei, il 62%, sceglie il treno come mezzo di trasporto per le attività di svago all’interno del proprio Paese. In testa a questa classifica ci sono i britannici, con il 77%, seguiti dai tedeschi. La metà degli italiani lo sceglie per i weekend lunghi e per le vacanze brevi. Il dato è contenuto in una ricerca di YouGov per l’app di prenotazione Trainline. Quattro persone su 5 prevedono di utilizzare il treno per organizzare le vacanze all’estero. La tendenza è particolarmente evidente tra i giovani.

