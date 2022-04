Il Baciamano: iniziativa teatrale fundraising del Rotary Pompei Villa dei Misteri

Una interessante e suggestiva iniziativa fundraising si è svolta giovedì 22 aprile in Pompei. Tra le tante iniziative solidali intraprese dal Rotary Club Pompei Villa dei Misteri, grazie alla disponibilità del noto attore Giovanni Esposito, nelle vesti di regista, e dei protagonisti Susy Del Giudice e Giulio Cancelli, è andato in scena il testo “Il Baciamano” di Manlio Santanelli.

“Il baciamano” oltre che ad essere titolo dell’opera, svoltasi presso il Teatro Di Costanzo Mattiello a Pompei, è anche momento portante dello spettacolo. In esso, si confrontano, si scontrano una donna del popolo ed un nobile giacobino, catturato dal marito della popolana e ad essa portato legato perché colpevole di aver partecipato alla rivoluzione del 1799 che ha portato alla fugace esperienza della Repubblica Partenopea. Il nobile è destinato ad esser mangiato dai popolani. Nell’attesa del banchetto, nel quale sarà portata, c’è lo scontro tra due mondi opposti, immersi in un contesto di guerra dove la disperazione costruisce armi con la ferocia del “tutto è concesso”. Eppure quando questi mondi stringono fra loro un intimo contatto, il loro asse di rotazione si sposta. E’ un baciamano, il gesto inaspettato, cortese, sognato, che mette in comunicazione i due mondi ed i due personaggi.

“E’ una iniziativa in cui il nostro Club e tutti i soci hanno creduto sin dall’inizio, dando l’opportunità sia di un momento di accrescimento culturale, sia di realizzare una nuova significativa attività benefica”, commenta il Presidente del Rotary Pompei Villa dei Misteri Pasquale Longobardi, continuando “Ringrazio Giovanni Esposito ed i protagonisti che hanno reso possibile la rappresentazione, oltre a tutti gli amici che ci sosterranno”. A tal proposito, il Rotary Club Pompei Villa Dei Misteri ha deciso di devolvere il ricavato dello spettacolo interamente alle Opere di carità del Santuario ed in particolare alle necessità delle famiglie ucraine accolte nel Centro Educativo “Beata Vergine” di Pompei.