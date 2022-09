Il Big Ben suona una volta al minuto per 96 minuti: quanti sono stati gli anni di Elisabetta

La campana del Big Ben, forse la più famosa in tutto il mondo, ha iniziato a suonare: i rintocchi saranno una volta al minuto per 96 minuti fino a quando, alle 11:00 ora locale (mezzogiorno in Italia) comincerà il funerale di Stato della defunta regina Elisabetta II. I rintocchi sono uno per ogni anno della sua vita. Il Big Ben è la campana più grande della torre dell’orologio St. Stephen del palazzo di Westminster, a Londra. Il martello della campana è coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i suoi colpi e acquisire un tono più cupo.