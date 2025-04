Il Bike Day Suzuki si sposta in Brianza, il via dall’Autodromo di Monza

MONZA (ITALPRESS) – Fedele alla sua filosofia di “cercare di migliorare la vita delle persone” e di “sostenere le passioni degli italiani, come lo sport e la musica”, Suzuki Italia, per il quinto anno consecutivo, lancia un “Bike Day” destinato a tutti gli amanti della bicicletta. Dopo le prime edizioni di successo, svoltesi tra Carpegna (Pu) e Imola, quest’anno il Suzuki Bike Day si terrà a Monza sabato 14 giugno, con partenza e arrivo all’Autodromo Nazionale, lungo un percorso di 60 km sù e giù per le colline brianzole, tra le strade della Coppa Agostoni, con la scalata del mitico “Lissolo”. Una manifestazione comunque aperta a tutti (solo 650 metri di dislivello), da affrontare con ogni tipo di biciletta, da quelle da corsa alle mountain bike fino alle e-bike, che avrà anche il nobile scopo di aiutare le persone meno fortunate. Tutto il ricavato (prezzo d’iscrizione 10 euro, 30 euro per chi vorrà acquistare il kit gold comprendente la maglietta tecnica che si rifà alla tuta con la quale Joan Mir divenne campione del Mondo in Motogp su Suzuki nel 2020) sarà infatti devoluto a Dynamo Camp, l’unico parco ricreativo italiano destinato appositamente ai bambini disabili e alle loro famiglie. Massimo Nalli, presidente e ad di Suzuki Italia, ha spiegato i motivi che hanno spinto il marchio giapponese a sostenere il ciclismo e, in particolare, una manifestazione come questa: “In effetti tra automobilisti e ciclisti spesso non corre buon sangue, a volte addirittura ci si scontra, ma in realtà sono le stesse persone che nel weekend escono in bici e che in settimana hanno bisogno di un mezzo motorizzato. Lo scopo del Suzuki Bike Day è quello di far convivere auto e bici e di pensare a una mobilità futura in cui questi due mondi possano convivere, perchè in realtà hanno più contatti che attriti”. Alla manifestazione parteciperanno anche alcuni “big” dello sport italiano, tra i quali l’ex ciclista e commissario tecnico della Nazionale Azzurra, Davide Cassani, l’ex campione del Mondo Under 23 Filippo Baroncini, la ciclista Elisa Longo Borghini e atleti della Nazionale Azzurra di Triathlon, Pattinaggio su ghiaccio e Pallavolo. “Il bello di una manifestazione come questa è pedalare insieme ad altre persone in luoghi iconici, dove di solito sfrecciano i bolidi di Formula 1 e sulle strade dove si affrontano i migliori ciclisti del mondo per la Coppa Agostoni e il Giro di Lombardia” ha commentato Davide Cassani. Lo scorso anno furono circa 3mila i cicloamatori che parteciparono al Suzuki Bike Day, con una donazione di 16mila euro a favore di Dynamo Camp. L’obiettivo è arrivare a battere questo traguardo.(ITALPRESS).

Foto: Trl