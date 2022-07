Il bluff fallito di Conte, la vittoriosa campagna d’Africa di Mattarella e i fondati timori di von der Leyen

È probabile che chi, essendo stato informato in real time di quanto è accaduto mercoledì all’interno del mondo politico, dentro e fuori delle sedi istituzionali, sia andato a dormire convinto che per il governo il pericolo di una crisi o, nella migliore delle ipotesi, un rimpasto, sia stato scampato senza particolari problemi. È più credibile che ancora una volta gli italiani si siano trovati davanti all’ennesimo caso di strappo, poco responsabile e poco qualificante, di una parte della rappresentanza politica. Ci si rende così facilmente conto che ha ricevuto facilmente conferma l’adagio rurale che la lanterna in mano al cieco non porta nessun aiuto, né a lui, nè a chi è con lui. È successo così che una parte della maggioranza di governo, in un crescendo durato un paio di settimane, ha scatenato la classica tempesta nel bicchiere d’acqua, che avrebbe voluto essere una prova di forza. La situazione ricorda molto l’episodio, realmente accaduto, di quel tifoso della squadra di calcio del villaggio che, insoddisfatto dell’arbitraggio, voleva fare l’invasione di campo da solo. L’affermazione che ora non sarebbe assolutamente prudente abbassare la guardia, è motivata proprio dalla mancanza di obiettivi sociali da raggiungere, ben individuati invece da una parte consistente dei governanti. I loro accoliti hanno invece un comportamento non diverso da quello dei girasole: si orientano meccanicamente, senza un programma preciso, verso l’ “astro” che in uno specifico momento li imbonisce, come succede per i serpenti con gli incantatori. In sintesi non è sbagliato pensare che la questione non sia stata risolta, ma solo messa in stand by, pronta a uscire allo scoperto al primo intoppo di qualsiasi genere. Alzando gli occhi sullo scenario internazionale, è facile notare che la campagna d’ Africa, aggiornata al terzo millennio, che sta conducendo il Presidente Mattarella, sta dando soddisfazione, oltre che a lui stesso, anche agli italiani: è inutile negare che un brivido d’orgoglio investa un pò tutti nell’assistere all’accoglienza calorosa del Primo Cittadino Italiano nei diversi paesi del cuore dell’ Africa e nell’ascoltare le lusinghiere espressioni di apprezzamento rivolte all’Italia e agli italiani dalle autorità e dalle popolazioni locali. Senza citare l’antico detto rurale che non si può cavar sangue dalle rape perchè potrebbe sembrare offensiva, è inevitabile che muova continuamente la fronda chi o coloro i quali accettano che “uno vale uno”, affermazione che non ha bisogno di commenti, ma non riescono a metabolizzare che ” due più due fanno quattro” e che tale affermazione è fuori di ogni forma di opinabilità. Rimanendo con l’attenzione rivolta a quanto accade fuori casa, ieri la Signora Presidente Von der Leyen ha richiamato l’attenzione dei governanti dei paesi della EU sul fatto che la riduzione del quantitativo di gas che la Russia invia ogni giorno all’Europa è protesa al suo azzeramento totale. Sta diventando sempre più incalzante il problema di trovare soluzioni, tampone e non, prima che accada l’irreparabile. Più precisamente, non si può suonare la lira- chissà se i Romani al giorno d’oggi non avrebbero chiamato quello strumento euro… – mentre tutta l’Europa è a rischio ghiaccio. Sembrerà strano, ma il fuoco e ciò che l’alimenta c’entrano, eccome! Martedì a Bruxelles un consiglio straordinario dei paesi EU ha votato a favore dell’inclusione dell’energia atomica di ultima generazione tra i combustibili che dovranno accompagnare gli inquilini della Casa Comune nella transizione che approderà alla Green Economy. Sembra passato un secolo da quando, con enfasi e convinzione al limite dell’ossessione, la maggior parte di coloro che governano, si dava come imperativo categorico il non dilazionare troppo la riduzione dell’utilizzo del carbone, fino a arrivare al totale azzeramento. Ciò succedeva l’ottobre scorso, in occasione dell’importante assise di Roma e di quella immediatamente successiva in Cornovaglia, del G 20 e dell entourage competente della problematica.

Una novità delle ultime ore: la Signora Von der Leyen, senza peli sulla lingua, si è fatta portavoce ufficiale, seppure estemporaneo, di un sentire comune che si aggira nei piani alti dei palazzi di Bruxelles: senza Draghi alla guida del governo, il PNRR, non avrà uno svolgimento semplice e non sono pochi i dubbi che la sua realizzazione possa finire nel contenitore delle occasioni perdute. È da queste note inquietanti che viene fuori una probabile chiave di lettura del contesto. I due Professori al governo sono entrambi solo prestati alla politica.

Mentre Draghi è un economista, Conte è un giurista. Il primo è di casa nel mondo, il secondo, oltre alla natia Puglia e alla Toscana in quanto sede di lavoro, qualche puntata all’estero l’ha fatta in occasione delle vacanze, con al seguito la famiglia. Nel particolare momento che il Paese sta attraversando, chi più di un economista di chiara fama internazionale, quale è Draghi, potrebbe far meglio? Si dice nell’osteria del villaggio che se uno deve proprio ubriacarsi, deve farlo con un vino buono.

È quindi realistico pensare che il Presidente Mattarella, quando venne meno il governo Conte e sembrava impossibile trovare un premier papabile, abbia deciso di uscire dagli schemi e di affidarsi all’inter omnes constat. Ciò significava spostare l’attenzione su personaggi di inappuntabile valentia. Si dà il caso che all’ interno delle mura del Quirinale trovi posto una cantina dotata delle attrezzature più funzionali per la conservazione dei vini. Ne contiene di ottimi, sia italiani che d’oltreconfine. Voci attendibili riferiscono che, la sera prima di ufficializzare l’incarico al Professore di economia, l’Inquilino di quel palazzo abbia chiesto a uno dei sommelier in servizio di servire una bottiglia di quelle riservate alle grandi occasioni per accompagnare la cena, gustandone uno in più del solito. Crederlo non costa niente e può allentare un pò la tensione. Del resto, in vino veritas.