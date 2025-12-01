Il BMW Art Car World Tour arriva in Italia all’ADI Design Museum di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Il BMW Art Car World Tour approda a Milano, presso l’ADI Design Museum, segnando una tappa fondamentale nelle celebrazioni dei cinquant’anni di innovazione artistica della collezione. Dal 4 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026, i visitatori potranno ammirare otto iconiche BMW Art Cars realizzate da artisti di fama internazionale quali Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein ed Esther Mahlangu. Dopo aver fatto tappa all’Art Basel Hong Kong, al Le Mans Classic in Francia, allo Zoute Grand Prix in Belgio e in molti altri Paesi nel mondo, il BMW Art Car World Tour si concluderà quest’anno proprio a Milano, per poi proseguire nel 2026 verso Rètromobile, a Parigi.

“Celebrare i 50 anni delle BMW Art Cars è per noi un autentico privilegio e una grande emozione, perchè ci permette di testimoniare il nostro impegno nel mondo dell’arte e del design, che in Italia trova la sua cornice ideale”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. “Esporre otto vetture all’ADI Design Museum di Milano significa inoltre ospitare la tappa con il maggior numero di BMW Art Cars presenti nel tour mondiale per l’anniversario 2025: un segnale forte del nostro impegno e della nostra volontà di condividere i valori del brand con appassionati, clienti, media e partner”.

“La presenza delle BMW Art Cars all’ADI Design Museum evidenzia come il progetto sia diventato in cinquant’anni un osservatorio privilegiato sulle relazioni tra arte, industria e cultura materiale. Portare a Milano queste opere significa offrire uno sguardo concreto su come il design possa farsi luogo di interpretazione critica del presente, oltre che di innovazione formale. Siamo orgogliosi di offrire alla città e al pubblico internazionale la possibilità di vivere da vicino queste straordinarie “sculture in movimento”, testimonianza di come il design sappia generare visioni che attraversano il tempo e continuano a ispirare il futuro”, ha dichiarato Luciano Galimberti, Presidente ADI Design Museum.

“Vedere e poter vivere da vicino le BMW Art Cars all’ADI Design Museum è davvero un sogno che si avvera”, ha dichiarato Thomas Girst, Head of BMW Group Corporate Engagement. “Sono profondamente orgoglioso ed entusiasta del modo in cui l’Italia sta celebrando il 50° anniversario della serie BMW Art Car con un’esposizione straordinaria, capace di riunire non solo gli appassionati di design e arte, ma anche quelli di motorsport, tecnologia e lifestyle”.

La tappa italiana dell’Art Car World Tour è stata inaugurata al Concorso d’Eleganza 2025, dove la BMW Art Car firmata da Sandro Chia è stata presentata insieme all’intera collezione di miniature BMW Art Car e a una mostra fotografica dedicata alla serie, realizzata da Renè Staud. Situato nel cuore di Milano, capitale mondiale della moda e del design, l’ADI Design Museum offrirà la cornice ideale per esporre, a conclusione dell’anno, otto vetture provenienti dalla celebre collezione: Alexander Calder, BMW 3.0 CSL (1975); Frank Stella, BMW 3.0 CSL (1976); Roy Lichtenstein, BMW 320i Turbo (1977); Esther Mahlangu, BMW 525i (1991); Sandro Chia, BMW M3 GTR (1992); Jenny Holzer, BMW V12 LMR (1999); Jeff Koons, BMW M3 GT2 (2010); Julie Mehretu, BMW M Hybrid V8 (2024).

– foto: ufficio stampa BMW Group Italia –

(ITALPRESS).