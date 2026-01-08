Il BMW Group si conferma tra i datori di lavoro più attrattivi a livello globale

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Una strategia chiara, prodotti attrattivi e una leadership competente rappresentano oggi fattori decisivi per l’attrattività dei datori di lavoro. In un contesto globale caratterizzato da incertezza economica e geopolitica, il BMW Group si conferma un partner affidabile per i propri collaboratori. Numerosi studi recenti lo confermano, riconoscendo ancora una volta il BMW Group tra i datori di lavoro più attrattivi nel 2025. Il Trendence Professionals Barometer 2025 ha premiato il BMW Group per la quattordicesima volta consecutiva come miglior datore di lavoro in Germania.

Lo studio è considerato una delle principali indagini sull’attrattività dei datori di lavoro ed è basato su un sondaggio condotto su circa 18.000 professionisti laureati in Germania. Il BMW Group ha inoltre conquistato nuovamente posizioni di vertice in altre classifiche di rilievo internazionale, tra cui Most Attractive Employers in Europe stilata da Universum e la graduatoria globale World’s Best Employers di Forbes.

“Non si diventa il miglior datore di lavoro da soli. Per noi, si tratta di qualcosa che va oltre i riconoscimenti: stiamo affrontando una delle trasformazioni più profonde del nostro settore – dall’elettromobilità, alla digitalizzazione, fino all’intelligenza artificiale. Chi sceglie il BMW Group sceglie un’azienda che punta su responsabilità, su una visione strategica chiara e sul coraggio di esplorare nuove strade. E’ proprio questo che ci rende forti. Cerchiamo persone che non vogliano solo gestire, ma anche contribuire a plasmare il cambiamento; persone pronte a costruire insieme a noi il futuro della mobilità individuale, che sarà elettrica, digitale e circolare”, sottolinea Ilka Horstmeier, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile delle Risorse Umane e del Real Estate, nonchè Labour Director.

Il BMW Group offre ai propri collaboratori non solo prodotti premium, ma anche contesti di lavoro stimolanti in ambiti strategici per il futuro, come l’intelligenza artificiale, l’elettromobilità e la digitalizzazione. A questo si aggiungono una retribuzione superiore alla media, un sistema strutturato di benefit aggiuntivi, iniziative dedicate alla mobilità e alla salute, oltre a un’ampia gamma di opportunità di crescita personale e professionale.

Il BMW Group si conferma tra i principali datori di lavoro anche a livello globale. Nell’attuale classifica Most Attractive Employers in Europe 2025, stilata dall’istituto di ricerca Universum e basata sulle risposte di oltre 64.000 studenti provenienti da sei delle principali economie europee, il BMW Group figura tra le aziende più attrattive al mondo per i futuri ingegneri, conquistando il settimo posto nella graduatoria globale. Tra gli studenti dei settori IT ed economia, l’azienda rientra inoltre tra i primi 18 datori di lavoro a livello mondiale. A questi riconoscimenti si aggiunge il quinto posto ottenuto dal BMW Group nell’indagine World’s Best Employers 2025 di Forbes, basata sulle valutazioni di 300.000 professionisti in 50 Paesi. Un risultato che consolida la posizione del BMW Group come miglior player del settore automotive a livello globale e come azienda tedesca ed europea meglio posizionata in classifica.

Il BMW Group ha ottenuto risultati di primo piano anche in altre indagini a livello nazionale: Nel Trendence Graduate Barometer 2025, l’azienda conferma la propria leadership tra i laureati in ingegneria e si posiziona al terzo posto tra i laureati in economia. Nell’ambito delle competenze IT, il BMW Group si conferma come la casa automobilistica meglio posizionata, raggiungendo il sesto posto nella classifica generale, subito dopo i principali player tecnologici statunitensi. Nel Trendence Student Barometer, il BMW Group migliora il proprio posizionamento dal terzo al secondo posto, venendo nuovamente riconosciuto come il datore di lavoro più apprezzato nel settore automotive.

Tra i profili professionali più richiesti, il BMW Group consolida la propria leadership nel Trendence Skilled Labour Barometer 2025, basato su un sondaggio condotto su 21.000 lavoratori in Germania.

La percezione esterna trova riscontro anche nei risultati dell’indagine interna condotta tra i collaboratori: il 92% dei dipendenti del BMW Group si dichiara orgoglioso di far parte dell’azienda e l’87% raccomanderebbe il BMW Group come datore di lavoro. Dati che confermano la solidità dei risultati emersi anche nelle rilevazioni degli anni precedenti e rafforzano ulteriormente l’attrattività del BMW Group come datore di lavoro.

Questi risultati trovano ulteriore conferma anche a livello locale, dove l’attenzione del Gruppo verso le persone, la qualità dell’ambiente di lavoro e una cultura aziendale inclusiva continuano a essere riconosciute da autorevoli istituti di ricerca. Anche nel corso del 2025 BMW Group Italia è stata riconosciuta in diverse indagini come una delle migliori realtà italiane in cui lavorare. In base all’indagine condotta da Statista, il Corriere della Sera ha inserito per l’ottavo anno consecutivo BMW tra gli Italy’s Best Employers 2026.

L’indagine condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ITQF, in collaborazione con la Repubblica, ha inoltre certificato BMW Italia tra iTop Job – Best Employers 2025/2026. A questi riconoscimenti si aggiunge l’inserimento da parte de Il Sole 24 Ore e Statista tra le aziende leader in diversità e inclusione 2025. Giovani talenti e professionisti con esperienza nelle competenze chiave del futuro – come l’intelligenza artificiale, lo sviluppo software e la data science – trovano nel BMW Group un contesto dinamico e sfide professionali stimolanti, con la possibilità di candidarsi in qualsiasi momento.

foto: ufficio stampa BMW Group Italia

(ITALPRESS).