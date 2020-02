Il Bologna supera il Brescia in rimonta

Bologna, 1 feb. – (Adnkronos) – Successo in rimonta per il Bologna che sconfigge 2-1 il Brescia nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A. Tra le mura amiche del Dall’Ara la squadra di Mihajlovic, presente in panchina a spingere i suoi ragazzi, si impone grazie ai gol di Orsolini e Bani nei minuti finali dei due tempi che replicano al vantaggio delle ‘rondinelle’ firmato da Torregrossa su calcio di rigore. In classifica i felsinei salgono al 9° posto con 30 punti, mentre il Brescia è sempre ultimo a quota 15 insieme a Spal e Genoa.

I rossoblù fanno la partita e sfiorano il vantaggio più volte nella prima mezz’ora, clamorosa l’opportunità capitata a Palacio al 29′, l’argentino solo davanti a Joronen affretta il dribbling sull’uscita del portiere e perde il pallone. Al 36′ però passano gli ospiti grazie a un calcio di rigore concesso da Doveri per un fallo di Mbaye su Dessena in area: dagli 11 metri Torregrossa spiazza Skorupski. Dura però poco il vantaggio delle rondinelle perché Orsolini al 43′ pareggia con un preciso destro che sorprende Joronen sul palo lontano.

Nel recupero ancora Palacio a sciupare una colossale occasione mandando fuori a porta vuota su assist di Poli.

Al 15′ della ripresa squillo di Barrow che ci prova con un diagonale sul quale è pronto Joronen a respingere. Dieci minuti dopo ancora il portiere del Brescia protagonista su un colpo di testa ravvicinato di Soriano. Nel finale continua il monologo dei felsinei che colpiscono una traversa al 34′ con Skov Olsen e vengono premiati a un minuto dal 90′ dalla rete di Bani che va a segno in spaccata sfruttando una spizzata in area di Palacio.