Il boom di Telese Terme, gioiello delle aree interne e motore della rinascita turistica campana

di Marzio Di Mezza

Secondo i dati Istat relativi al 2024, Telese Terme si conferma prima per crescita percentuale di presenze turistiche in provincia di Benevento, superando il capoluogo. Precisamente, la città ha registrato 32.287 pernottamenti e 20.336 arrivi, rispetto ai 24.493 pernottamenti e 11.877 arrivi del capoluogo.

Un risultato che non solo consolida Telese come capofila della ripresa del turismo nel Sannio, ma mostra come una piccola comunità (<15.000 abitanti) riesca a competere con destinazioni ben più note, quali Procida e Ercolano.

Turismo d’eccellenza e offerta di lusso

I numeri positivi emergono soprattutto dalle strutture ricettive (alberghi, B&B), che hanno registrato una crescita in controtendenza rispetto al -1,1% osservato a livello nazionale nel primo trimestre 2025.

Tra le componenti di maggiore attrattiva, spiccano due ristoranti stellati (Locanda del Borgo e Kresios), di cui uno a due stelle Michelin (Kresios dello chef Iannotti); strutture di lusso come Aqua Petra Resort & Spa, insieme al prestigioso Grand Hotel Minieri; paesaggio, natura e benessere con le cure termali e il parco delle Terme di Telese e il suggestivo scenario delle Antiche Terme Jacobelli.

La combinazione tra eccellenza gastronomica, natura, attenzione al benessere e strutture di alta qualità conferma come Telese stia compiendo un salto qualitativo passando da località termale a destinazione di lusso.

Telese e le aree interne: inversione del declino

Questo exploit è emblematico per l’Italia: tra il 2019 e il 2023 l’incremento medio dei turisti nelle aree interne è stato superiore (+6,9%) rispetto al resto del Paese (+1,3%). Telese è l’esempio virtuoso di come un piccolo centro, spesso considerato marginale, possa diventare un attrattore nazionale grazie a un’offerta integrata e distintiva.

Le parole del sindaco

Il sindaco Giovanni Caporaso spiega: “Telese Terme sta dimostrando che una comunità sana, con strutture ricettive di qualità, eccellenze gastronomiche e un’offerta culturale e termale, può competere con località ben più famose. Ringrazio gli operatori – albergatori, ristoratori, B&B, commercianti e professionisti – e l’intera Amministrazione per la visione e l’impegno. Il dato di oggi non è un traguardo ma una tappa: il nostro obiettivo è consolidare questo successo e crescere ancora negli anni a venire.”

Campania: una strategia focalizzata sulle aree interne

La performance di Telese segnala un’opportunità per la Campania: spostare l’attenzione dalle sole località costiere e le grandi mete culturali a investire nei borghi, nelle terme e nelle aree interne, come previsto dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai).

L’Ocse riconosce il turismo come volano economico per regioni come la Campania mentre studi accademici evidenziano come le aree interne, con le giuste politiche, possano diventare motore di sviluppo sostenibile.

Conclusione

Telese Terme offre una lezione preziosa: con strutture di qualità, una cucina stellata e scelte strategiche, anche i piccoli centri possono emergere a livello internazionale. Per la Campania questa è una sfida strategica: valorizzare le aree interne e i loro tesori – terme, borghi, tradizioni – per costruire un turismo equo, sostenibile e capace di generare occupazione e ricchezza.

Le risorse c’erano già. Oggi il mondo ha finalmente cominciato a vederle.