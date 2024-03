Il brand toscano di home design Dolfi approda a Napoli con la sua collezione più celebre: i Sogni di Matilde

Dolfi è storia di passione e successo impressa in ben ottanta anni di attività nel mondo della progettazione e produzione di camerette per bambini e ragazzi, e arredamento classico e contemporaneo. Mercoledì 13 marzo, a partire dalle ore 17 fino alle 20, Dolfi sbarca a Napoli presso il concept store Russo Home di via Domenico Morelli invitando le persone ad un happening ideato per far conoscere da vicino una delle collezioni di punta della propria produzione, i Sogni di Matilde.

Si tratta di una linea ispirata ad una bambina di nome Matilde la figlia dei titolari Filippo e Antonella Dolfi, caratterizzata da camerette romantiche per bambini e ragazzi.

Con la collezione i Sogni di Matilde, Dolfi prende per mano i più piccoli e li accompagna in un viaggio tra camerette romantiche, mobili, accessori preziosi e finiture personalizzate. Ogni ambiente è progettato per adattarsi e riflettere l’unicità di chi lo vive, in ogni fase della crescita. Questa linea unisce la sartorialità delle creazioni, con la possibilità di personalizzare ogni dettaglio, all’alta qualità dei materiali e al design innovativo. Da una cameretta dominata da tenere

sfumature di rosa, ideale per piccole principesse, a una avventura tra i castelli e nuvole per i piccoli esploratori, ogni progetto I sogni di Matilde racchiude in sé un mondo su misura per le passioni e i sogni di bambini e ragazzi.

Con le creazioni di questa linea ogni giorno può trasformarsi in un’avventura e ogni notte in un sogno da ricordare.

Grande aspettativa per questo brand toscano il cui segno distintivo è rappresentato dalla possibilità di personalizzare quasi tutta la produzione, sia nelle dimensioni, sia nei colori, sia nelle finiture, con addirittura la possibilità di creare tessuti personalizzati con disegni o firme del cliente.