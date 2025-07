Il brigante e il maestro: a Battipaglia la presentazione del libro dell’ex ministro Carmelo Conte

Si terrà domani, martedì 1° luglio, alle ore 19, presso il Salotto Comunale di Battipaglia, la presentazione ufficiale del libro “Il Brigante e il Maestro”, scritto dall’ex ministro Carmelo Conte ed edito da Europa Edizioni. L’iniziativa è promossa da Banca Campania Centro (Gruppo Bcc Iccrea), in collaborazione con il Comune di Battipaglia.

Il volume racconta l’intrecciarsi di due vite e di due destini: quello di un brigante patriota e quello di un maestro emigrato in America, figure che si incontrano nel sogno comune di un riscatto possibile per il Sud. Un romanzo storico che, tra realtà e suggestione narrativa, affronta temi cruciali come l’emigrazione, la lotta per la dignità e il valore delle radici.

A portare i saluti istituzionali sarà la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. A dialogare con l’autore, Carmelo Conte, interverranno: Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro; Alfonso Andria, presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e del Comitato Ravello Lab; Carmine Bucciarelli, avvocato; e Antonio Manzo, giornalista.

L’incontro si propone come un momento di riflessione culturale, civile e sociale, nel quale la letteratura diventa occasione per raccontare la storia del nostro Mezzogiorno e per sottolineare l’importanza della memoria collettiva come leva per il futuro.

La partecipazione di Banca Campania Centro si inserisce nel più ampio impegno della Bcc nel promuovere iniziative culturali e sociali che valorizzano l’identità del territorio.