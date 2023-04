Il buon vino fa buon sangue? Non più. A dubitarne sono soprattutto i Paesi che non lo producono

Domenica a Verona ha preso il via la 55° edizione del Vinitaly. L’ evento è una delle fiere del vino e degli altri prodotti ottenuti dall’uva, quindi dalla vite, più importanti del mondo. Di conseguenza gli espositori che, numerosi, convengono ogni anno in maniera massiccia nella città di Giulietta e Romeo, provengono da paesi dove il vino è prodotto da sempre o da altri, che solo da poco tempo hanno iniziato a impiantare le viti e a non usare i suoi grappoli solo come frutta da mangiare. È evidente che la diversa morfologia del terreno delle varie località dove vengono messe a dimora le piccole piante di quel frutto, per gli operatori del settore il termine usato è barbatella, il prodotto finale è sostanzialmente diverso, anche se le caratteristiche organoIettiche, le sue componenti chimico fisiche sono pressochè identiche. È stato finora accettato tra le abitudini alimentari, senza alcun condizionamento, sia dai paesi tradizionalmente consumatori di quella bevanda, sia da chi lo aveva adottato da poco come alternativa alla birra. Tra i paesi europei, uno progredito come la Finlandia, ha proposto a Bruxelles di rendere obbligatoria la stampa sulle etichette dei contenitori del vino confezionato la dicitura “il vino nuoce alla salute”. È importante fare un breve excursus del perché l’alcool, non il vino, che ne contiene poco più della decima parte del suo volume, debba essere usato con estrema moderazione. Di per sé, sotto forma di infusi (amari e simili) o distillati, di recente ha avuto una certa rivalutazione se assunto in dosi minime. Una volta superate quelle stesse, i suoi effetti non si allontanano molto da quelli prodotti dalle droghe. I paesi del Nord Europa, fin dalla seconda metà del secolo scorso, istituirono una forma di tassazione sui superalcolici per far fronte ai danni arrecati all’arredo urbano e altro per mano di chi aveva troppo bevuto, in più perseguendo penalmente chi li aveva arrecati, per il reato di ubriachezza molesta. A tutto ciò va aggiunto che negli anni ’70, essendo a capo del governo della Urss, il premier illuminato nonché l’ultimo della stessa Unione, Gorbaciov, il suo esecutivo produsse un documento che agevolava l’importazione di vino per combattere la piaga sociale storica dell’ alcolismo. Il ragionamento su cui poggiava quella decisione si articolava in base a poche considerazioni. Partendo dalla premessa che anche i giovani, pur di ubriacarsi, arrivavano a scolarsi bottiglioni di profumi, quasi sempre di infima qualità, meno costosi della vodka e degli altri disillati locali, uno per tutti Il Fuoco, subendone gravi conseguenze psico fisiche, era necessario trovare loro un’ alternativa. La scelta fu di mettere a loro disposizione un prodotto, il vino, che, nelle intenzioni di quei governanti, avrebbe dovuto svolgere le stesse funzioni del metadone per i drogati. Fin quando non avvenne la scomparsa dell” Unione Sovietica, il meccanismo funzionò. Subito dopo cominciato quanto, in crescendo, è ancora sotto gli occhi di tutti. Ancora una volta le scelte preconcette hanno dato chiare dimostrazioni di scarsa validità quando i tempi cambiano. Bisogna quindi cercare di prevenire i nuovi scenari per evitare di mancare gli appuntamenti con la storia che sono alla base della ricostruzione e quindi del progresso. La trasferta nella città scaligera di una rappresentanza del governo più che nutrita per presenziare al Vinitaly- chiuderà i cancelli domani -fa intuire che i governanti stanno mettendo a fuoco la valenza dei prodotti che si possono ricavare dall’ uva. Hanno senz’altro già notato che gli stessi, sul piatto della bilancia commerciale, sono compresi tra i più pesanti. Resta comunque scontato il concetto che una stessa operazione fatta in un determinato momento può dare un risultato importante, in un altro differente e non di poco, sempre sminuito. Da parte degli addetti ai lavori sarebbe un modo di agire in grado di indicare scarsa sagacia, che farebbe perdere il treno che sta passando ora per l’export del made in Italy, in particolare quello alimentare. È un treno a alta velocità e opeta a lungo raggio. Dopo di esso passa quello regionale, ma non c’e paragone, quindi è vivamente sconsigliato