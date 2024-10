Il Bus Theater arriva al Teatro Area Nord con lo spettacolo “Costellazioni Umane”

Giovedì 31 e venerdì 1 ore 20.30 all’esterno del Teatro Area Nord arriva il Bus Theater, un autobus a due piani che si trasforma in un teatro Itinerante e propone spettacoli basati sulla fusione di linguaggi scenici. In occasione di “Area Nord in Festival” 2024 la compagnia del Bus Theater presenta “Costellazioni Umane”, un’opera visiva in più quadri, una performance site specific che fonde teatro, danza, teatro d’oggetti. Si tratta del viaggio fisico e onirico, di un piccolo pezzo di umanità, dalla nascita alla dipartita, tra stereotipi, violenza di genere, identità sessuale, ruoli e pregiudizi. “Costellazioni Umane” affronta una questione complessa e attuale che coinvolge tutti, nel tentativo di ristabilire il nostro corpo come centro del desiderio di libertà. Lo spettacolo nasce da un’idea di Ilaria Cecere che firma anche la regia e Alessio Ferrara, in scena Ilaria Cecere, Luis Lobo Piementa, Luigi Russo e Maria Avolio. È una co-produzione Bus Theater e Sciara Progetti Teatro. L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Napoli.