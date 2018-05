Il Business del domani: lo sviluppo della piattaforma Asia

Parlare di Asia oggi è più che mai attuale, anzi più avanti si va e più diventa indispensabile.

La veloce evoluzione dell’economia mondiale ha presentato una caratteristica costante.

La crescita dell’Asia, un continente dinamico, veloce e aggressivo.

Paesi come la Cina, la Corea del Sud, il Vietnam, la Cambogia, per finire il Giappone dove si prevede un ultimo anche se piccolo bubbles time in vista delle prossime Olimpiadi del 2020.

Un immenso incubatore continental dove la spinta al futuro è inarrestabile e certa rispetto ad alla nostra vecchia Europa, una realtà economica che impone la massima attenzione da parte di tutti noi addetti ai lavori.

Non è una questione geopolitica ma di fatto un ridisegnamento di assetti economici, una realtà che ha invaso la nostra vita con un ritmo velocissimo influenzando le politiche economiche delle nostre aziende.

Direi che per esperienza familiare maturata in Asia dal lontano 1800 mercati come Hong Kong, Taiwan vanno cavalcati e non lasciati andare.

Bisogna cercare di capire ogni singolo mercato, ogni singola mossa ma scendendo in prima linea e non restando in trincea a criticare e fare polemica com’è nostro uso e costume.

Dall’età di sedici anni sono stato catapultato in Giappone senza avere né arte né parte come si suol dire a Napoli ma acquisendo sul campo un’enorme esperienza di imprenditoria giovanile che mi ha portato a migliorare il mio status e la mia forma mentis con dei popoli così diversi, così difficili ma tra i più belli del mondo.

L’abbiamo fatto con sacrificio condividendo la stessa sorte con altri giovani manager che hanno percorso insieme a noi un processo di internazionalizzazione che ci ha portato a ragionare e riflettere sperando che la nostra esperienza possa servire al sistema economico di ogni singola impresa che si affaccia su questi mercai senza aver paura in una minaccia economica ma al contrario avere ed apprendere con una visione più intelligente per trovare uno sbocco al subbuglio economico generale mondiale.