Il caffè di San Valentino? Kamo. Marizia e Michele Rubino: Così stimoliamo i sensi dei nostri clienti

Caffè Kamo, brand di antica tradizione familiare, evidenzia un significato etimologico ispirato all’Amore; in particolare il nome deriva dalla considerazione che la parola caffè in molte lingue europee si scrive con la K iniziale; da qui la K del brand mentre “amo” sta per amore e indica il sentimento che si prova per il caffè. Se si osserva poi il logo con attenzione, si nota, infatti, l’aggiunta di un pittogramma, un cuoricino stilizzato.

Degustare un caffè, secondo il pensiero di Marizia e Michele Rubino, titolari della Projeko srl, patron del marchio Caffè Kamo, vuol dire stimolare la sfera emozionale di ciascun individuo coinvolgendo tutti i suoi cinque sensi. Al fine di orientare i coffee lovers nella degustazione delle diverse miscele prodotte, la Projeko Srl, fa ricorso alle ruote sensoriali.

“Le Ruote Kamo”, mutuate dall’esame del profilo sensoriale dell’espresso, ispirate alla Coffee Flavour Wheel del World Coffee Research, rappresentano uno strumento prezioso per guidare il consumatore alla scoperta delle diverse miscele di Caffè Kamo; esse sono distinte in due tipologie in base al tipo di prodotto: per le miscele da bar e per quelle destinate alla famiglia, individuando macro aree: sensazioni visive, sensazioni olfattive/aromatiche, sensazioni gustative, sensazioni tattili e sensazioni retro-olfattive.

Pertanto, per celebrare il “Love’s day” “gli innamorati del caffè” potranno vivere indimenticabili “coffee’s emotions” degustando un espresso avvolgente o un cremoso cappuccino nei puntI Kamo o godendo dell’aroma inebriante di Caffè Kamo in un’atmosfera intima casalinga confezionando un ottimo caffè con la tradizionale moka o scegliendo tra le quattro miscele di alta qualità della linea cialde monodose Kamo, di cui tre ispirate ai vulcani più famosi del mondo quali Tolima, Tambora, Fuego, accanto al decaffeinato Kamo Deca.