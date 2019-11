Il caffè napoletano patrimonio Unesco, lunedì la Regione presenta la candidatura

Lunedì, a partire dalle 9.30, si terrà il convegno internazionale “I patrimoni culturali immateriali, tra rito e socialità”, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Nell’occasione sarà lanciata la candidatura del caffè espresso napoletano come patrimonio dell’umanità. Tra i promotori della candidatura, il cui iter ha avuto inizio con una raccolta firma presso il Bar Gambrinus diNapoli, figura il consigliere regionale dei Verdi e presidente dell’Osservatorio regionale sui patrimoni culturali del Consiglio regionale campano Francesco Borrelli, il quale ha dichiarato: “Il caffè espresso napoletano possiede della peculiarità proprie che lo caratterizzano e lo differenziano da tutti gli altri tipi di espresso. Puntiamo al riconoscimento Unesco come patrimonio dell’umanità sulla scorta di quanto già avvenuto con la pizza napoletana. Sappiamo che è in atto un iter simile per la candidatura del caffè espresso italiano ma è noto che si tratta di due prodotti diversi. Siamo a favore del riconoscimento internazionale delle eccellenze italiane. Sosteniamo dunque entrambe le candidature e auspichiamo che entrambi gli iter possano concludersi felicemente e aspettiamo che il governo e gli altri promotori facciano lo stesso con la nostra che punta al riconoscimento internazionale di un prodotto che ha esportato Napoli nel mondo”.