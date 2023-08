Il caldo non è finito, sabato arriva Bacco: punte di 40 gradi nelle isole

“Se pensavate che con l’arrivo del ciclone Poppea, l’estate fosse finita e che l’anticiclone africano avesse terminato di soggiornare in Italia, vi sbagliavate di grosso. Nei prossimi giorni il rovente alito del Sahara inizierà a incamminarsi per raggiungere l’Italia”. Lo afferma Andrea Garbinato del sito IlMeteo.it confermando il ritorno dal primo weekend di settembre dell’anticiclone africano che, in onore del mese del vino e della vendemmia, è stato denominato “Bacco”. “Il ciclone Poppea ha lasciato l’Italia, ma dietro di sé lascerà una debole scia di instabilità – prosegue l’esperto -. E’ così che in attesa dell’arrivo di Bacco, giovedì e venerdì ci saranno alcune precipitazioni. Giovedì dei rovesci o brevi temporali potrebbero interessare Liguria, l’Emilia, il Triveneto e alta Toscana, venerdì le precipitazioni saranno più probabili sul Piemonte, sui rilievi del Triveneto e al primo mattino sulle coste venete e friulane. Sul resto d’Italia il tempo sarà più asciutto, ma con tante nuvole in cielo. Le temperature subiranno un primo, ma tenue aumento. Il weekend di sabato 2 e domenica 3 vedrà l’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale Bacco. L’atmosfera si stabilizzerà ulteriormente e le temperature cominceranno ad aumentare in maniera più decisa. Tra sabato e domenica di giorno si potranno già toccare i 30-32°C al Centro-Sud, mentre al Nord raramente si toccheranno queste cifre. L’anticiclone Bacco però darà il meglio di sé la prossima settimana quando diventerà ancora più potente e la sua lingua bollente investirà gran parte delle regioni. Ecco che allora le temperature saliranno ancora di più toccando picchi di 35-37°C come a Roma e Firenze, fino a 33-34°C al Nord e addirittura punte di 40-42°C sulle Isole Maggiori. Non dobbiamo stupirci se il mese di settembre inizierà all’insegna del caldo africano, anche gli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico in atto, questo mese ha avuto sempre più caratteristiche estive che autunnali. Anche quest’anno sarà così”.