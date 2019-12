Il calendario delle iniziative natalizie del Consolato francese di Napoli

Evento speciale sabato 14 dicembre, ore 15.30. Institut Français Napoli – Salle Dumas- Consolato Francese a Napoli : Natale del Centenario con Ingresso su invito; in chiusura dell’anno di celebrazioni per i cent’anni dell’Istituto francese di Napoli, il Grenoble , divenuto ormai un simbolo napoletano è un luogo ove incontrare per eventi il Console Generale di Francia a Napoli, Laurent Burin Des Roziers, ha voluto celebrare il Natale con una serata speciale di musica, cinema e gastronomia per grandi e piccini.

Si è partiti alle 15.30 con un concerto del Coro delle Voci Bianche del Teatro San Carlo diretto dal Maestro Maria Stefani Rinaldi che si è esibito in una selezione di arie celebri. A seguire si è avuta la proiezione del film di animazione franco-italiano “La Famosa invasione degli orsi in Sicilia” (F/I, 2019, 82mn, vo.it) di Lorenzo Mattotti, ispirato dal famoso romanzo di Dino Buzzati, in presenza del regista.

Infine alle 18.00 è stato offerto un rinfresco con dolci tipici della tradizione francese e napoletana preparati per l’occasione dalla cioccolateria Gay Odin e dal chef pasticciere del ristorante La Bersagliera, che compie anche esso 100 anni nel 2019. La festa si conclusa con una simpatica lotteria.

Tra gli invitati, oltre a personalità della politica e della cultura, anche alcuni alunni di diverse scuole campane che hanno integrato nel loro percorso di studi la lingua francese e che hanno risposto positivamente alle domande di un quiz dell’Istituto francese.