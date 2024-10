Il Campania teatro Festival fa tappa a Vallo della Lucania con il Puzzle di Salvetti

In attesa di asses.masses, l’evento internazionale del 17 al teatro Pasolini di Salerno, il Campania Teatro Festival fa tappa sera 4 alle 20 nel cineteatro La Provvidenza di Vallo della Lucania (Sa), dove, nell’ambito della rassegna multidisciplinare diretta da Ruggero Cappuccio, sarà proiettato “Il puzzle”, un lungometraggio di Renato Salvetti, che ha curato soggetto, sceneggiatura e regia, prodotto dall’associazione culturale Articolart, con Marina Sorrenti, Franca Abategiovanni ed Emanuele Zappariello. Il film, che strizza l’occhio a Frank Capra, racconta la storia di un gruppo di angeli incaricati di consegnare delle lettere in un paese del Cilento. In ognuna c’è il frammento di una frase e un’esortazione a mettere insieme i pezzi del puzzle per condividerne il significato. I ragazzi su cui si faceva affidamento hanno però ben altri problemi da risolvere e la missione celeste cambierà in corso d’opera.

L’ingresso è gratuito, ma su prenotazione da effettuare sul sito campaniateatrofestival.it

Realizzato con il sostegno concreto della Regione Campania, diretto da Ruggero Cappuccio e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, il Campania Teatro Festival, che è parte rilevante della rete Italia Festival e dell’EFA (European Festival Association), si avvale del contributo che il Ministero della Cultura destina al rilievo multidisciplinare e alla qualità della programmazione.