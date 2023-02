Il Canada prepara i lavoratori alla green economy

(Adnkronos) – Il Canada ha pubblicato un piano in cui si spiega come il governo federale intende formare i lavoratori per i ruoli che ricopriranno nell’emergente green economy, mentre il paese punta ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050. Il piano, che sarà seguito da una legislazione ad hoc nel corso di quest’anno, prevede misure come la creazione di un segretariato per i posti di lavoro sostenibili, per coordinare le politiche governative e di un consiglio per promuovere la consultazione tra le province e i sindacati.